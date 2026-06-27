Comediante de Azteca denuncia que le robaron su nombre en internet y ahora se lo quieren revender

Alexa Zuart debutó en televisión abierta con su participación en Los Protagonistas de Azteca.

Al lado de Christian Martinoli y Luis García, la stanupera se dedica a generar cápsulas cómicas dentro del programa, siempre enfocada en los temas del futbol.

Sin embargo, no todo es éxito en el actual momento de Alexa, cuya carrera comenzó en 2015 con apariciones en Comedy Central que se hicieron tan populares que poco a poco se alejó de su profesión de maestra para dedicarse por completo a la comedia.

Zuart se convirtió luego en una figura central del stand up mexicano hacia 2019, cuando cada vez más sus videos se hicieron virales gracias a su estilo de humor directo y de lenguaje cotidiano.

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Este 2026 tuvo la oportunidad de dar el salto a la televisión con dos proyectos: primero la serie “La Oficina”, en la que interpreta a una directora del departamento de relaciones públicas y marketing; y luego con cápsulas de humor para “Los protagonistas” en Azteca.

¿Qué le pasó a Alexa Zuart?

En medio de esta bonanza, sin embargo, enfrenta un conflicto del que escribió un mensaje en X.

“El bastardo que me dijo que compró el dominio con mi nombre para mí, que confiara en él y después se hizo pen..., se va a quedar sentado esperando una oferta”, publicó la comediante con el estilo que la caracteriza.

Alexa Zuart da a entender que este hombre fue su socio o trabajó como parte de su equipo durante mucho tiempo.

“Ese parásito no vuelve a ver un solo peso de mi trabajo, ya se alimentó y vivió de mí mucho tiempo”.

El bastardo que me dijo que compró el dominio con mi nombre para mí, que confiara en él y después se hizo pendejo, se va a quedar sentado esperando una oferta, ese parásito no vuelve a ver un solo peso de mi trabajo, ya se alimentó y vivió de mí mucho tiempo, pinche hambreado. — Alexa Zuart (@soymuynecia) June 25, 2026

Uno de sus fans le escribió en ese mismo mensaje un recordatorio de que ya van varias veces que Alexa enfrenta problemas por la propiedad, uso y usufructo de sus plataformas, en particular con su especial del Teatro Metropolitan, en donde denunció que el editor de video hizo un mal trabajo y a destiempo.

Alexa respondió: