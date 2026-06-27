Arturo Carmona enfurce contra Elisa Beristain: “Estoy hasta temblando del coraje”

Arturo Carmona hizo público, al final de una de las funciones del musical en el que participa, que su hija Melenie Carmona está embarazada.

“Voy a ser abuelo”, gritó con júbilo.

Esa alegría, sin embargo, se ha convertido en una situación de enojo, equívocos y aclaraciones.

Elisa Beristain publicó en su canal de Youtube un video del momento en que Carmona anuncia que será abuelo. Fue grabado, asegura, por su equipo, que estuvo ese día en la función haciendo entrevistas.

El actor, sin embargo, tiene otra versión.

“Esta persona asegura que yo vendí la exclusiva, que sabía que estaba ahí, no está padre, no está correcto lo que hizo”.

¿Qué respondió Elisa Beristain a Arturo Carmona?

Carmona también se rehusó a confirmar el embarazo de su hija Melenie pues dijo que estaba tan enojado que de ahora en adelante sólo hablara de “cosas de mi trabajo”.

Elisa Beristain, por su parte, negó también haber acusado a Arturo de “vender la exclusiva”.

“Es una confusión, quizá provocada por el hecho de que fuimos los únicos que estábamos ahí y dimos la exclusiva. Pero nosotros nunca pagamos por una exclusiva”.

No obstante, Arturo insiste en su postura e incluso dijo que estuvo a punto de tener problemas en su familia por esa declaración.

“Estoy hasta temblando del coraje, no es correcto lo que está diciendo, a veces el ser accesible se puede... tengo ese riesgo”, dijo.

Más tarde, en su perfil de Instagram, publicó un comunicado en el que reitera su dicho de que en ningún momento ha vendido exclusiva alguna sobre su familia.