Luis Felipe Tovar escapó de un hotel embrujado en Venezuela: “veo a un niño sentado frente a mí”

El primer actor Luis Felipe Tovar pocas veces habla de su vida privada, de hecho si no está inmerso en algún proyecto, se refugia en su escuela donde da clases de actuación. Las decenas de personajes a los que les ha dado vida lo mantienen en el gusto y cariño del público.

Sin embargo, en una entrevista, Tovar decidió contar una historia paranormal que protagonizó mientras trabajaba en Venezuela.

Los hechos ocurrieron durante la filmación de una película, pero específicamente en su propia habitación de hotel.

Todo sucedió en un pueblo de Venezuela llamado Choroni, a donde Luis Felipe arribó para encarnar al personaje de un militar. La historia relata que el pueblo se levantó en su contra porque lo relacionaban con el diablo. El actor narró que en la región se practicaban Palo Mayombe y Santería.

“Una vez me tocó filmar una película en Venezuela, en un pueblo llamado Choroni. Era un personaje muy fuerte, basado en un militar al que la gente del pueblo asociaba con cosas oscuras. Desde que llegué, sentí una energía extraña, pesada, como si no me quisieran ahí”, comentó el actor a Yordi Rosado.

Y añadió que los habitantes lo comenzaron a rechazar, pues esperaban que el personaje de la película fuera interpretado por un venezolano. Sin embargo, Luis Felipe se aferró a interpretar su papel, pero al mismo tiempo comenzaron las experiencias paranormales.

Todo comenzó en el hotel donde estaba hospedado el también productor. “La atmósfera del hotel era inquietante… la primera noche no pude dormir. Sentí una presencia acostada junto a mí, pero no podía moverme, como si algo me estuviera sujetando. Cuando finalmente logré girarme, vi a un hombre acostado a mi lado. Grité con todas mis fuerzas, prendí la luz... y no había nadie. Así empezó todo. Esa misma noche dormí con la luz prendida, sin cerrar los ojos. Y al día siguiente, otra vez. Cada noche era más intensa. Incluso prendí una veladora con una imagen de la Virgen, y al tercer día, amaneció apagada y con las fotos de mi madre tiradas en el suelo. En otra ocasión, vi a un niño sentado frente a mí. No pude más, fui con la producción y les dije que no quería quedarme ahí. Terminé viviendo en un convento de religiosas a 30 kilómetros del set”, relató Tovar.

El actor indicó que en el cuarto de al lado se encontraba la actriz y productora venezolana Mimí Lazo, y su único pensamiento era tocar la puerta para contarle todo lo que había sucedido, pero debido a que se encontraba a altas horas de la madrugada decidió guardar silencio y tuvo que regresar al mismo cuarto donde vio a aquel ser que lo miraba.

Al día siguiente una maquillista escuchó su historia y le regaló una veladora de la Virgen de Guadalupe para que la prendiera en el cuarto, pero parece que esto no surtió efecto ya que volvió a sentir aquella extraña presencia.

El actor dice que lo único que pudo hacer fue citar con todas sus fuerzas, pero lamentablemente tuvo que regresar a su cuarto a pasar la noche aunque el sueño ya no volvió; en todos estos días Tovar optó por no decir nada ya que temía que no le creyeran o se burlaran de él. En la siguiente noche se hospedó con ellos el hermano de Mimí Lazo y fue ahí donde volvió a escuchar gritos afuera de su habitación que provenían del nuevo huésped.

Cuando el actor pregunta qué sucede, el hombre afirma que hay alguien en su habitación: “se metió alguien”, le dijo. El hermano de la productora salió corriendo de ahí; el actor tampoco aguantó mucho tiempo y terminó viviendo en un convento de religiosas cerca de ahí, pues era el único hotel en el lugar.

“Todo el rodaje fue así, como una pesadilla real. Incluso un técnico venezolano me acusó de faltarle al respeto a la comunidad afro del lugar por algo que no pasó, y se me fue encima con una furia tremenda. Fue un malentendido, pero ya me habían puesto la cruz. Días después, ese mismo técnico se cayó de un andamio el día de mi cumpleaños… y yo sólo quería salir de ahí. En el camino de regreso, que era como una versión tropical de Transilvania, apenas llegamos a la carretera, me bajé del coche y vomité todo. Era como si mi cuerpo estuviera expulsando la energía de todo lo vivido”, reveló el actor, quien pidió que lo sacaran de la película.

Y finalizó la conversación asegurando que “he hecho muchas películas, pero nunca había sentido algo así. Yo creo que cuando uno actúa de verdad, cuando se mete tan profundo en un personaje, puede abrir puertas que no siempre sabes cómo cerrar. Y en ese lugar... esas puertas estaban más que abiertas”.