Ludwika Paleta está harta de los ataques a su figura y así lo expresó en Instagram: ‘Me duele’

A sus 45 años, Ludwika Palet

En más de una ocasión, la actriz ha sido blanco de fuertes comentarios llenos de odio y, aunque ella por lo regular opta por ignorar las críticas, en esta ocasión ya no pudo más y decidió ventilar algunos de los ataques en su contra más recientes para darle un contundente mensaje a sus haters.

Todo se desató este fin de semana, cuando Ludwika Paleta subió unas fotos a su cuenta oficial de Instagram que inspiraron toda clase de halagos, pero también críticas muy crueles al cuerpo y al rostro de la actriz, quien decidió tomar cartas en el asunto luego de que recibiera comentarios como “está pasada de peso”, “ya dio el viejazo” y “engordó".

LUSWIKA PALETA ARREMETE CONTRA QUIENES LA LLAMAN “GORDA” EN INSTAGRAM

Fue a través de sus stories de Instagram que Ludwika Paleta ventiló algunos de los comentarios de odio que a diario recibe por parte de algunos usuarios de Instagram; en ellos, es común que la señalen por estar “vieja”, “gorda” o “descuidada”.

“Duele ver que la gente no tiene ninguna consciencia sobre las cosas que sin pensar comenta”

“Esta es solo una probadita de los comentarios que recibo todos los días. No solo yo, muchas personas en todo el mundo, sobre todo mujeres": así arrancó el mensaje de la actriz, quien adjuntó algunas capturas de pantalla en donde se ven los comentarios de los haters.

El extenso mensaje de Ludwika Paleta en redes sociales. INSTAGRAM

A lo largo de su extenso post, la famosa hizo un llamado a la aceptación y, por supuesto, a la prudencia al momento de escribir ese tipo de palabras que sólo pueden generar más violencia y ventilan la inseguridad de quien las escribe:

“Aprendamos a ser más empáticos. A probarnos las cosas en carne propia. Si no tienes nada bueno que decir, es mejor no decir nada”, aseguró Paleta , quien invitó a sus haters a aceptarse a sí mismos antes de criticar a alguien más: “Duele ver que la gente no tiene ninguna consciencia sobre las cosas que sin pensar comenta”, expresó.

