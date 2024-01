Se viralizó un supuesto video de Ludwika Paleta en toppless y ropa interior, pero ella salió a aclarar la verdad

Ludwika Paleta impactó a sus seguidores con un atrevido video de yoga que luego le acarreó consecuencias incómodas, pues todos pensaron que la persona que salió en la grabación era ella.

La actriz , quien logró consagrarse en las telenovelas mexicanas desde que era una niña gracias a su papel de María Joaquina en la historia infantil Carrousel, ha logrado consolidarse como una importante influencer, pues no pierde la oportunidad de presumirle a sus fans sus rutinas de belleza y cuidado personal.

De hecho, uno de los videos que Ludwika Paleta subió a sus stories de Instagram estuvo a punto de meterla en serios aprietos, pues aunque la intérprete pensó que era obvio que la modelo que sale en la grabación no es ella, sino otra persona, miles de internautas no pensaron lo mismo y lo compartieron como si se tratara de ella.

Esto incluso ocasionó que Ludwika recibiera varios comentarios inapropiados en su bandeja de mensajes, por lo que decidió aclarar de una vez por todas el malentendido con este polémico video.

EL VIDEO QUE SUBIÓ LUDWIKA PALETA Y QUE LA METIÓ EN APRIETOS

Como te comentamos anteriormente, no es extraño que Ludwika Paleta consienta a sus más de cuatro millones de seguidores con videos en donde muestra sus rutinas de ejercicio que le han permitido conservar una figura espectacular.

Sin embargo, en esta ocasión “todo se le volteó" a la actriz luego de que en sus instastories compartiera el video de una mujer de espaldas, en topless y ataviada sólo con una tanga blanca, que hace unas arriesgadas posturas de yoga ante la cámara.

En el video, se ve a la modelo de cabeza, realizando una avanzada rutina en donde presume la fuerza que tiene en la espalda y en las piernas. Los problemas comenzaron cuando los fans e incluso algunos medios de comunicación comenzaron a recuperar el video y difundirlo como si fuera ella la protagonista.

ESTA ES LA VERDAD DETRÁS DEL “VIDEO DE YOGA” DE LUDWIKA PALETA

Ante el furor que se despertó, e incluso luego de que varias personas le comenzaran a mandar mensajes subidos de tono, Ludwika Paleta decidió aclarar la situación de una vez por todas para evitar problemas a través sus instastories.

“Yo pensé que era evidente que estaba haciendo una broma y ahora me doy cuenta que no fue tan obvio”

"¿Saben qué fue lo más raro del video que subí ayer? Que muchísima gente pensó que era yo, y no soy yo”, comenzó a relatar la actriz, quien denunció asimismo que recibió una gran cantidad de mensajes inapropiados.

“Yo pensé que era evidente que estaba haciendo una broma y ahora me doy cuenta que no fue tan obvio (...) me sorprenden dos cosas: una, que los hombres sobre todo escriban esas cosas en mensaje directo, ¡qué bárbaros!”, declaró Ludwika, quien finalizó con un consejo para sus fans:

“Aprendan a cuestionar las cosas: todo, todo, todo, todo lo que les digan, todo lo que ven, todo lo que leen, lo que escuchan (...) aunque lo veas con tus propios ojos, a veces no es cierto”, concluyó la intérprete.