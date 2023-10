Ludwika Paleta revela que padece tinnitus, ¿cuáles son los síntomas de este problema auditivo?

Ludwika Paleta desde hace tiempo, padece de tinnitus, una enfermedad auditiva que, si bien no tiene cura, sí se puede controlar. Estos son sus síntomas.

“He aprendido a vivir con ese como pitido, hago como que no lo escucho, es tratar de disfrazarlo”

En la charla que tuvo con la revista People en Español, Ludwika Paleta detalló también cómo ha sobrellevado el tinnitus y todo lo que ha aprendido a raíz de este padecimiento, con el que ya lleva algún tiempo conviviendo.

“Empecé a desarrollar un tinnitus bastante fuerte y no es un problema como tal de audición, dicen que es un estímulo fantasma del cerebro y que uno percibe como si fuera del oído”, expresó la actriz durante la entrevista.

Por otro lado, Ludwika también reveló cómo ha aprendido a vivir con este padecimiento, el cual incluso le sirvió para su trabajo en la película “Todo el silencio”, en donde interpreta a una mujer que sufre sordera: “He aprendido a vivir con ese como pitido, hago como que no lo escucho, es tratar de disfrazarlo y convencerme de que no pasa nada, que ahí está y está bien”, declaró la intérprete.

¿QUÉ ES EL TINNITUS Y CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS?

De acuerdo con el sitio web de la Clínica Mayo , el tinnitus es una especie de timbre o silbido en uno o ambos oídos que “afecta a entre un 15 y un 20 por ciento de la población y es particularmente común en adultos mayores”, se lee en la página.

Generalmente el tinnitus, señala la Clínica Mayo, “es causado por una afección subyacente, como la pérdida auditiva relacionada con la edad, una lesión del oído o un trastorno del aparato circulatorio”.

Algunas causas frecuentes del tinnitus son pérdidas auditivas, infecciones de oído, lesiones en la cabeza o el cuello e incluso algunos medicamentos.

Los principales síntomas del tinnitus son: