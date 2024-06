Los dos adjetivos con los que Maryfer Centeno describió la actitud de Belinda frente a las polémicas de Christian Nodal

Lejos de molestarse, Belinda

Como te platicamos en TVyNovelas esta semana, Belinda rompió el silencio y habló por primera vez del noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar durante una entrevista para el programa Despierta América en donde hizo las indirectas a un lado por primera vez.

Belinda se mostró contundente, pero al mismo tiempo muy mesurada con su respuesta: “No tengo comentarios de chismes ni de nada, yo no me dedico a eso (…), yo sólo hablo de mi trabajo: serie número uno en Amazon Prime, '¿Quién lo mató?’, la música, yo sólo me dedico a eso”, expresó la ojiverde en aquella ocasión.

MARYFER CENTENO ALABÓ LA ACTITUD DE BELINDA ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Maryfer Centeno , por supuesto, no pudo dejar pasar la oportunidad de analizar el lenguaje corporal de Belinda y, en su video más reciente de TikTok, destacó que la cantante supo manejar la situación muy bien, con una respuesta madura y educada que la sorprendió gratamente.

“Me alegra escuchar a una mujer así, con esta inteligencia emocional, con esta madurez, con este dominio”

“Nuestra Beli es tan inteligente como educada”, aseguró Maryfer Centeno, quien reconoció que la cantante se portó muy bien ante las preguntas incómodas sobre su expareja; de igual forma, la grafóloga resaltó que Belinda contestó con mucha seguridad y sin inmutarse, lo que habla de su madurez emocional.

“Belinda da una cátedra de autocontrol. Es una persona que lleva toda su vida en los medios de comunicación y hoy por hoy sabe qué decir, en qué momento decirlo y sabe que todo cae por su propio peso”, destacó Maryfer, quien destacó que la famosa actriz y cantante “se mantuvo estoica, se mantuvo seria, se mantuvo firme, educada, empática” todo el tiempo.