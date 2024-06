¿Son sinceros? Maryfer Centeno analizó los gestos ocultos de Brenda y Mario Bezares al mencionar a Paco Stanley

El atentado en el que murió Paco Stanley atravesó la vida de varias de las personas que convivían de cerca con el presentador, pues fueron ellos quienes experimentaron de primera mano todo lo que este mediático caso trajo consigo. Entre los “afectados” de este episodio, indudablemente figuran Brenda y Mario Bezares, quienes estuvieron presentes en las semanas previas al asesinato.

Hasta el día de hoy, su actitud al mencionar este episodio de su historia genera cierta intriga, un aspecto que Maryfer Centeno tomó en cuenta para analizar detenidamente si hay algo detrás de sus expresiones y gestos, aprovechando la última aparición pública que hicieron hablando sobre el tema.

Maryfer Centeno estudió los gestos de Brenda y Mario Bezares al referirse a Paco Stanley

De entrada, es importante mencionar que Mario figuró como uno de los principales sospechosos de la autoría intelectual del crimen, e incluso, tuvo que pasar poco más de un año en prisión mientras se resolvía si existían los argumentos necesarios para sustentar estas acusaciones. Asimismo, previamente había quedado al descubierto que Brenda no era afín al sentido del humor que poseía el conductor, sobre todo en las veces que para hacer chistes, tenía que recurrir a ella o a su hijo.

Por esta razón, es que a 25 años de este hecho que conmocionó a la televisión mexicana, hay quienes siguen prestándole especial atención a la forma en la que el matrimonio Bezares se dirige cada que hablan de Stanley, pues en más de una ocasión se les ha acusado de mostrarse “indiferentes”, aún cuando compartieron tiempo con Paco y solían ser cercanos a él.

Tras su reciente conversación con Yordi Rosado, Maryfer Centeno prestó atención al clip, pero más allá de centrarse en las palabras, lo que hizo fue analizar qué delató su lenguaje corporal.

Como primer punto, la grafóloga apuntó que la pareja sigue siendo muy unida y esto queda evidenciado cada que se desenvuelven ante las cámaras. “Hay una gran complicidad entre Brenda y Mario Bezares. Vemos, sin duda alguna, un lenguaje corporal de gestos reguladores; están perfectamente bien coordinados. Son personas que como pareja, han hablado de esto en más de una ocasión, porque además se ve que se lo toman con mucha seriedad”, explicó Centeno, quien hace poco también se tomó el tiempo de profundizar en la posibilidad de que Paco Stanley “presagiara” su muerte.

¿Qué tanta sinceridad hay en las palabras de Mario al recordar a Stanley?

Respecto a qué tan honestas son las declaraciones de “Mayito” referentes a Paco, especialmente al hablar de la época en la que se le señaló por haber planeado su asesinato, Maryfer puntualizó en que sí hay un poco de molestia que, por más que trate de disimular, sale a la luz involuntariamente. Lo mismo ocurriría con la esposa de Bezares, que a pesar de siempre haber dicho que para todos fue una tragedia lo que pasó, también ha sido acusada de no mostrar compasión por este fallecimiento.

Mario Bezares ofrece su última entrevista sobre la muerte de Paco Stanley Instagram y ViX

No obstante, para Centeno esto no quiere decir necesariamente que sea porque no les importa, sino que podría deberse al tiempo que ha pasado desde entonces. “Son muy fríos al contarlo porque 25 años después no podrían estar en el mismo estado. A mí me parece que lo cuentan con seriedad. Cuando platicas mucho de un tema, llega un momento en el que ya no vas a demostrar dolor”, concluyó la también conductora de televisión, quien en semanas pasadas interactuó en pantalla con Mario Bezares.