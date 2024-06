¿Le tenía miedo a la muerte? Según Maryfer Centeno, esto reveló la actitud de Paco Stanley en su último programa

El asesinato de Paco Stanley sigue siendo un tema de interés en el mundo del entretenimiento en México, pues a 25 años de aquel fatídico día, aún no hay respuestas concisas sobre qué pasó exactamente. Lo anterior ha dado pie a que surjan diversas especulaciones y teorías de este crimen, algunos incluso mencionando la posibilidad de que no fue del todo sorpresivo para el presentador, pues en su último programa en vivo habría dado señales de lo mucho que le preocupaba morir.

Al menos eso es lo que cree Maryfer Centeno, quien recientemente se dio a la tarea de analizar minuciosamente cada gesto del extinto comediante, con el fin de averiguar si hay algo oculto en las escenas.

Maryfer Centeno aseguró que Paco Stanley sí lucía preocupado antes de morir

En medio de la polémica generada por '¿Quién lo mató?’, la serie sobre el atentado que vivió Stanley, Maryfer Centeno decidió retomar las últimas imágenes que se tienen de Paco con vida.

La experta en grafología y lenguaje corporal detalló que hay cosas que hay explicaciones misteriosas escondidas en imágenes y grabaciones. Respecto a la probabilidad de que el querido presentador estuviera preocupado por algo en las horas previas a su asesinato, Centeno desmintió que esto se mostrara en la pantalla.

“Yo creo que no había motivo para pensar que Francisco Stanley presentía lo que iba a pasar, sí hay una hipótesis de que todos podemos presentir cuándo vamos a morir, pero la ciencia no lo ha podido comprobar”, señaló.

¿Realmente tenía miedo de algo?

Pese a que hay varios momentos en los que puede asegurar que Paco se estaba comportando de manera diferente a la habitual, Maryfer Centeno añadió que en realidad ninguno delata una preocupación latente. En su lugar, lo adjudicó a los inconvenientes que suelen presentarse al grabar en tiempo real, las cuales pudieron haber causado molestia en el fallecido conductor.

“Este es un gesto de nerviosismo, pero no necesariamente pasa porque la persona sienta que lo están persiguiendo, sino que pudo ser porque está en un programa en vivo”, explicó, argumentando que las imágenes no delatan que Stanley realmente tuviera el pensamiento de que podría morir pronto, no sin antes dar pauta de cómo es que con algunas imágenes se pueden descubrir aspectos tan enigmáticos como lo es el miedo a la muerte.