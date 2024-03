Lorena Herrera reveló que Lucía Méndez se peleó con ella en Siempre reinas 2... ¡por una foto!

En el adelanto de Siempre reinas 2, el exitoso reality de Netflix que recientemente estrenó su nueva entrega, fuimos testigos de la fuerte rivalidad entre Lorena Herrera y Lucía Méndez, ¿qué hubo detrás de esta incómoda discusión viral?

En una reciente entrevista con motivo del estreno de la segunda temporada de Siempre reinas , Lorena Herrera se mostró enfática con su decisión: no volverá a trabajar con Lucía Méndez, pues las tensiones entre ellas que se ven en varias partes del reality show llegaron a un nivel insoportable; al parecer, Lucía Méndez es de la misma opinión.

Y es que, a decir de Herrera, los desencuentros tuvieron lugar desde el capítulo uno de Siempre reinas 2: esto quedó comprobado hace unos días cuando se reveló un adelanto del reality show de Netflix en donde se vio a ambas famosas enfrascadas en un pleito cuyo origen aclaró la conductora, conocida como “La más draga”.

¿POR QUÉ SE PELEARON LUCÍA MÉNDEZ Y LORENA HERRERA EN SIEMPRE REINAS 2?

Como te informamos en TVyNovelas, el breve adelanto de Siempre reinas 2 dio bastante de qué hablar debido al fuerte reclamo que Lucía Méndez le hizo a Lorena Herrera en una parte del video , e incluso le aseguró que “la había ofendido"; sin embargo, como se trató sólo de un pequeño extracto, la audiencia se quedó con ganas de saber por qué se habían originado estos contundentes reclamos.

Fue hasta hace unos días que Lorena Herrera reveló el misterio de la incómoda discusión en una charla que tuvo con el programa De primera mano: al parecer, todo se originó por... ¡una fotografía!, ¿por qué?

Al parecer, a Lucía Méndez no le agradó para nada que no la dejaran en el lugar del centro para el póster promocional de Siempre reinas 2, y citó a Lorena Herrera para expresarle su descontento por este gesto y decirle, claramente, que se trató de una provocación el no haberla puesto como protagonista a pesar de que ella consideró que su carrera era más importante que la de Herrera.

“Yo puedo ser una persona muy paciente y muy tolerante... pero tengo mi carácter y sé poner mis límites”, dijo Lorena Herrera en De primera mano, bastante molesta.

¿UNA RIVALIDAD GENUINA O ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL RATING?