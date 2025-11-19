Lolita Cortés se niega a ser entrevistada en ‘Ventaneando’ y Pati Chapoy le responde: “Me da mucha flojera”

“Si no quiere dar una entrevista, que vaya a la casa de enfrente a ver si le hacen una entrevista”.

Hace una semana, se vivió uno de los episodios más tensos en el reality ‘La Granja VIP’, pues Lolita Cortés tomó la decisión de abandonar la emisión por una crisis de salud mental.

Cortés terminó con un episodio de ansiedad severa, por lo que requirió atención profesional.

“Tengo una enfermedad mental que me lleva a la claustrofobia y eso mismo me lleva a otras partes que no quiero nombrar. Es una enfermedad invisible… yo pensé que lo iba a lograr. Me tengo que ir, necesito sanar”, dijo antes de culminar con su participación en el reality.

Tras lo ocurrido, el programa de espectáculos ‘Ventaneando’ la buscó para que les concediera una entrevista. ‘La Jueza de Hierro’ se negó por completo argumentando que los panelistas habrían hablado mal de su hija y por eso no estaba dispuesta a hablar para ellos.

La situación escaló cuando se supo que Cortés impulsó una condición: sólo aceptaría hablar a la prensa si sus declaraciones no eran utilizadas por ‘Ventaneando’.

Ante ello, Chapoy abordó directamente el señalamiento y negó que se hubieran emitido malos comentarios contra Dariana Romo, hija de Lolita. “No existe ningún antecedente de críticas”, expresó.

La postura de la figura central de ‘Ventanenado’ fue tajante al dejar en el aire que si ‘La Reina del Teatro Musical’ no desea ser entrevistada por su equipo, que busque otras opciones.

“Ella dijo que no quería darle una entrevista a ‘Ventaneando’ que porque habíamos hablado mal de su hija. Por supuesto que no es cierto, pero ¿sabes qué?, si no quieren dar entrevistas… Me da mucha flojera, ¿eh?”, expresó la conductora.

Y añadió que “si no quiere dar una entrevista, que vaya a la casa de enfrente a ver si le hacen una entrevista”, aludiendo de forma directa a Televisa.

¿Cuál es el estado de salud de Lolita Cortés?

La actriz dijo haberse desconectado de todo lo relacionado con ‘La Granja VIP’ luego de su salida, esto con la intención de enfocarse en su salud mental y su recuperación tras las crisis de ansiedad que sufrió.

Además, agradeció el apoyo tanto de sus seguidores como de otras figuras del espectáculo y compañeros del reality.