Lolita Cortés hizo llorar a los protagonistas de Yo soy Betty, la fea con esta conmovedora revelación

Lolita Cortés conmovió profundamente a los actores Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, quienes se reunieron con varios fans para hablar de la nueva temporada de Yo soy Betty, la fea

El fan event, en donde los protagonistas de esta popular telenovela colombiana tuvieron la oportunidad de responder a las preguntas de algunos seguidores que se dieron cita para esta esperada convivencia, contó con la presencia de una celebridad especial que hizo llorar tanto a los actores como a los asistentes.

Se trató de Lolita Cortés , quien se sinceró con Abello y Orozco y, con unas enternecedoras palabras, reconoció que siempre ve todos los capítulos de Yo soy Betty, la fea debido a que la telenovela se convirtió en su propio “lugar de paz” por un poderoso motivo que enterneció a todo el mundo.

¿QUÉ DIJO LOLITA CORTÉS DE YO SOY BETTY, LA FEA?

Lolita Cortés reconoció que Yo soy Betty, la fea se convirtió en parte de su vida desde que su hermana la trajo por primera vez a su hogar debido a su apasionante trama y a que, en su momento, la telenovela colombiana la acompañó en su lucha contra el cáncer de seno que le fue detectado hace unos meses.

“Ponerlos a ustedes en mi casa ayudó mucho a que ese lugar de paz llegara a mí, a mi corazón y mi vida”

“Mi hermana nos llevó de manera pirata la novela porque no la encontrábamos en ningún lugar y a partir de ahí no hemos parado de verla”, aseguró la jueza de la Academia ante Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello , al tiempo que calificó a la telenovela como el “lugar de paz” tanto de ella como de su familia.

Sobre sus problemas de salud, Lolita Cortés dedicó un tiempo para recordar la etapa difícil que vivió cuando le detectaron cáncer : “Yo quiero agradecerles porque el año pasado, como muchos saben, me dio cáncer y lo logré superar. Ahora, hace 15 días, me quitaron la matriz, me vaciaron para que no regrese el cáncer”.

A decir de la actriz, ver los episodios de Betty, la fea la ayudó a superar este momento difícil de su vida: “Quiero decirles que ponerlos a ustedes en mi casa ayudó mucho a que ese lugar de paz llegara a mí, a mi corazón y mi vida (...), quiero agradecerles en nombre de mi familia y en nombre mío propio y de todos nosotros, gracias por lo que han logrado en nuestra vida”, concluyó.