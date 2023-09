La escena de ‘Yo soy Betty, la fea’ que es la sensación de TikTok, ¡hasta tiene su propio challenge!

“Yo soy Betty, la fea” se estrenó por primera vez en 1999, y ahora, más de 23 años después, el legado de la telenovela continúa más vigente que nunca con divertidos challenges de TikTok.

Cuando Fernando Gaitán escribió “ Yo soy Betty, la fea ”, nunca se imaginó el fenómeno de talla mundial en el que la telenovela se convertiría. De hecho, ni siquiera los propios actores le tenían fe al proyecto; sin embargo, con el paso de los años, la historia de Ecomoda sigue causando auténtica sensación.

Las redes sociales han sido un nicho donde los fans incondicionales de “Betty” presumen datos, intercambian objetos y, claro, suben divertidos memes y videos con sus escenas favoritas. TikTok, en específico, se ha convertido en la plataforma predilecta para que los internautas recreen sus partes preferidas de la telenovela colombiana .

¿Sabes cuál es la escena en particular de “Betty” que arrasa en TikTok? ¡Ya hasta tiene su propio challenge y cientos de divertidas recreaciones!

LA ESCENA DE “BETTY, LA FEA” QUE TODOS QUIEREN RECREAR EN TIKTOK

Indudablemente, la tensa escena de la junta directiva, en donde “Betty” confiesa toda la verdad sobre los balances maquillados de “Don Armando” enfrente de todos, es una de las preferidas por la audiencia: tiene una mezcla perfecta de tensión, humor, dolor y, claro, una de las frases más recordadas de “Patricia Fernández”.

¿Cómo olvidar este "¡Estúpido, está embargada!” soltado por “Daniel Valencia” para terminar de desenmascarar el fraude ideado por “Armando Mendoza” y “Mario Calderón” en complicidad con “Betty”? Las cosas no podrían ponerse peor, con los gritos subiendo de volumen cada vez más y más... hasta que llega la “Peliteñida” con su ocurrencia:

"¡Y llegaron los meseros!”, irrumpe, feliz, Patricia Fernández ; sin embargo, su anuncio no es bien recibido por nadie, y “ Armando Mendoza ” no duda en gritarle "¡Patricia Fernández, se me larga de acá!”

Este momento es uno de los consentidos en TikTok, en donde puedes encontrar cientos de videos replicando la tensa y graciosa escena de diversas maneras: con gatitos, peluches, esquemas y divertidas sincronizaciones labiales.