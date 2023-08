La increíble razón por la que Lorna Paz no puede hablar como ‘La Peliteñida’ de ‘Betty, la fea’

Lorna Paz nos sacó más de una carcajada interpretando a “Patsy Pat” debido a sus aventuras: desde su anécdota repetida hasta el cansancio de “los seis semestres de finanzas en la San Marino” hasta sus accidentados y graciosos viajes en bus público, hay frases de “La Peliteñida” que se nos han quedado grabadas en la memoria.

No son pocos los fans que tienen ganas de conocer a Lorna Paz para escucharla decir, en vivo, su icónico "¡desgraciado!”; lamentablemente, la actriz colombiana no puede pronunciar esta ni ninguna otra frase icónica de “Patricia Fernández”, ¿cuál es el motivo?

LA VERDADERA RAZÓN POR LA QUE LORNA PAZ NO PUEDE DECIR LA FRASE MÁS FAMOSA DE “LA PEÑITEÑIDA”

Resulta ser toda una sorpresa el hecho de que, durante más de 20 años, Lorna Paz no haya pronunciado en público ni fuera de los estudios de RCN las populares frases de “Patricia Fernández” que tan famosas se hicieron en “ Yo soy Betty, la fea ”, ¿y eso?

La razón es muy sencilla y hasta tiene lógica: se trata de un asunto de derechos de autor, y es que de acuerdo con la actriz, la cadena RCN registró como suyas todas las divertidas frases de “La Peliteñida” con el fin de evitar plagios; es por ello que, tristemente, Lorna Paz no puede complacer a las miles de personas que le han pedido decir "¡la pobreza me está respirando en la nuca, Marce !”

“Tiene derechos, no puedo representar la frase. No puedo volver a interpretar al personaje. Me encantaría, pero no puedo”, aseguró Lorna Paz en una entrevista. Así que ahora lo sabes: si algún día te la encuentras en la calle, podrá complacerte con una foto o un autógrafo, pero no con sus icónicas frases.