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Llevan a Camila Fernández de emergencia al hospital; su mamá América Guinart está con ella para cuidarla

La cantante y participante de “Juego de Voces” sintió un fuerte dolor abdominal que requirió de cirugía de emergencia

Abril 16, 2026 • 
Alejandro Flores
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Camila Fernández, hospitalizada

Instagram

Camila Fernández y los integrantes del dueto Río Roma (José Luis y Raúl Ortega) han generado una amistad estrecha como resultado de su participación en el programa “Juego de Voces: hermanos y rivales”.

El nexo se hizo más fuerte a partir de las veces que les ha tocado cantar juntos en el escenario del show televisivo, especialmente en el reto “Tres contra tres”, en el que se unieron José Luis, Camila y Esteba Silvas para interpretar “Aquí estoy yo”.
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Eso los ha llevado a convivir más allá del foro y eso sucedió este miércoles, cuando aprovecharon un receso de las grabaciones de “Juego de Voces” para salir a comer juntos... sin imaginar que horas más tarde Camila terminaría en el hospital, en el área de urgencias.

¿Por qué operaron de emergencia a Camila Fernández?

La hija de Alejandro Fernández tuvo un fuerte dolor abdominal en la noche del miércoles, ya en su casa y sin saber exactamente la razón de la molestia.
Los síntomas aumentaron: nauseas, dolor al caminar, vómito. Y fue entonces que su mamá decidió llevarla de urgencia al hospital.
Una vez ahí, los médicos hicieron un diagnóstico rápido: Camila Fernández tenía apendicitis.

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La apendicitis, se lee en el sitio oficial del Instituto para la diabetes y las enfermedades intestinales del gobierno de Estados Unidos, es una emergencia médica que requiere atención inmediata.

“Si una persona cree que ella o su hijo tiene apendicitis, debe consultar con el médico o ir a la sala de emergencias de inmediato”.

Por suerte, así fue con Camila, quien de inmediato fue sometida a cirugía.

¿Cuál es el estado de salud de Camila Fernández?

Este 16 de abril, la cantante publicó una foto en la que aparece en la cama del hospital, ya fuera de peligro y haciendo una mueca divertida.

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Fotos de Camila Fernández en el hospital

Instagram


Su mamá, América Guinart, también publicó una foto en su perfil de Instagram en la que aparece junto a Camila en el hospital y con la frase:

“Ya cuidando a mi bebé, cirugía de apendicitis de emergencia”.

Todavía no se sabe si la recuperación de Camila Fernández de su apendicitis afectará su participación en “Juego de Voces”. En general, los pacientes retoman sus actividades normales un día después de la operación pero ha ciertas recomendaciones que deben seguir por lo menos durante dos semanas, incluyendo esfuerzos físicos.

Camila Fernández Juego de Voces
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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