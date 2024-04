Lesslie Polinesia se quebró al revelar los episodios de ansiedad que tuvo durante su embarazo: ‘Muy fuerte’

A unos meses de haber debutado como mamá, Lesslie Polinesia abrió su corazón en una charla muy personal que sostuvo con Yordi Rosado recientemente y habló sobre el problema que significó como ella el debutar como mamá, al tiempo que aceptó que la llegada de la pequeña Alquimia le cambió la vida.

Lesslie Polinesia vivió duros momentos en las últimas semanas del embarazo, pues una serie de problemas de salud hicieron que permaneciera varios días internada para que ella y la bebé fueran monitoreadas a diario; de igual forma, cuando Alquimia nació, tuvo que ser hospitalizada debido a que fue una bebé prematura.

De este y otros temas charlaron Lesslie Polinesia y Yordi Rosado en una entrevista que no tardó en viralizarse debido a las fuertes declaraciones de la influencer, quien incluso reconoció que experimentó con varios episodios de ansiedad desatados con el embarazo.

¿POR QUÉ LA BEBÉ DE LESSLIE POLINESIA FUE PREMATURA?

La nueva faceta de Lesslie Polinesia como mamá fue el tema central de la entrevista que la influencer le ofreció a Yordi Rosado, y aunque la creadora de contenido aceptó que esta nueva aventura ha resultado emocionante, también sufrió diversas complicaciones de salud que la hicieron entrar en depresión.

“Estuvo intubada 10 días y en una incubadora, fue muy fuerte para mí"

“Tuve una infección urinaria que me mandó al hospital y me quedé 20 días internada, conectada todo el tiempo a suero (...) el doctor me dijo que no podía esperar a que llegara a las 40 semanas porque ya la bebé estaba infectada porque estaba abierta la bolsa y yo tenía una infección”, expresó Lesslie, quien reveló que Alquimia permaneció intubada y en terapia intensiva por 10 días.

Pero no sólo eso: Lesslie Polinesia también detalló que tuvo que pasar por otro proceso difícil para perdonarse a ella misma porque, de acuerdo con su revelación, duró mucho tiempo culpándose por la frágil salud de su hija debido a que durante el embarazo experimentó muchos episodios de ansiedad que acabaron por afectar su manera de vivir este proceso.

Lesslie detalló que, durante algún tiempo, ella pensó que la ansiedad que experimentó pudo haber afectado su salud y la de la pequeña Alquimia; afortunadamente, el trago amargo ya pasó y ambas gozan de excelente salud, como bien le detalló ella a Yordi Rosado.