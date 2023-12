Lesslie Polinesia, embarazada, es hospitalizada de emergencia: La vida es muy corta

Esto es lo que sabemos sobre el estado de salud de Lesslie Polinesia.

Lesslie Polinesia, quien junto a sus hermanos Rafa y Karen Velázquez Espinosa forman el famoso trío de influencers Los Polinesios, ha causado gran preocupación entre sus fans por haber sido hospitalizada de emergencia.

Hace unas semanas, Lesslie Velázquez, de 27 años, sorprendió al anunciar su embarazo de una niña, pero ahora ha prendido las alarmas, pues tiene siete meses y medio de embarazo. Fue a través de sus redes que la youtuber mandó un mensaje a sus seguidores desde el hospital.

“Polinesios hermosos. Desaparecí un poquito porque nos encontramos hoy en el hospital. No quería angustiarlos, no quería contar qué me estaba pasando, cómo estaba. Estamos en el hospital, bebé y yo estamos bien, ya estamos fuera de riesgo y siempre me ha gustado contar buenas noticias, no malas noticias”.

“Hoy estamos bien, estamos tranquilas y lo más importante es que la bebé está bien. Quiero decirles que los amo y que todo va a estar bien. Yo estoy en recuperación, bebé también; estamos en observación y la vida es muy efímera y hay que disfrutarla abrazar esos momentos siempre”.

