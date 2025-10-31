Hija de Andrés García se casó a cuatro meses de comprometerse y no invitó a sus hermanos

“Casada y enamorada”.

La hija del fallecido actor Andrés García, Andrea, contrajo matrimonio con el productor estadounidense Larry Robinson, con el que se comprometió hace cuatro meses.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la actriz y conductora, y también a sus hermanos, quienes fueron los grandes ausentes en el enlace.

Andrea y su esposo fueron los encargados de compartir una serie de emotivas fotos con las que confirmaron su unión, misma que comenzaron a planear desde mediados de junio, fecha en la que Robinson le pidió se volviera su esposa.

En las imágenes se observa que el enlace fue muy íntimo y que sólo fueron invitados los más cercanos de la pareja; en el caso del productor y manager acudieron su hermana, Dolores Robinson, así como la actriz Idalia Valles y el actor Brando Guzmán, talentos a los que representa.

Por su parte, Andrea estuvo acompañada por su única hija, Charlotte, quien en ese día tan especial para su mamá, le dedicó una emotiva publicación al verla feliz al unirse en matrimonio.

“Casada y enamorada”, expresó Charlotte.

Pese al poco tiempo de planeación, Andrea halló su vestido ideal en tono blanco con caída en los hombros, ajustado a su silueta y suelto a partir de la cadera; además utilizó una corona de flores blancas en la cabeza. Por su parte, su ahora esposo, se decidió por un clásico traje negro.

En las fotografías de boda se puede observar la gran ausencia de los hermanos mayores de Andrea, Leonardo y Andrés Jr., esto a pesar de que la actriz mantiene una buena relación con ambos. Sin embargo, cabe recordar que el propio Leonardo ha declarado que casi no se frecuentan, pues la residencia de la también conductora está en Los Ángeles, California.