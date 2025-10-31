Suscríbete
Famosos

Hija de Andrés García se casó a cuatro meses de comprometerse y no invitó a sus hermanos

Andrea se casó con el productor estadounidense Larry Robinson.

October 31, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Andrea-García.jpg

Andrea se comprometió hace cuatro meses y tuvo una boda muy íntima.

Instagram

“Casada y enamorada”.

La hija del fallecido actor Andrés García, Andrea, contrajo matrimonio con el productor estadounidense Larry Robinson, con el que se comprometió hace cuatro meses.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la actriz y conductora, y también a sus hermanos, quienes fueron los grandes ausentes en el enlace.

Andrea y su esposo fueron los encargados de compartir una serie de emotivas fotos con las que confirmaron su unión, misma que comenzaron a planear desde mediados de junio, fecha en la que Robinson le pidió se volviera su esposa.

En las imágenes se observa que el enlace fue muy íntimo y que sólo fueron invitados los más cercanos de la pareja; en el caso del productor y manager acudieron su hermana, Dolores Robinson, así como la actriz Idalia Valles y el actor Brando Guzmán, talentos a los que representa.

Por su parte, Andrea estuvo acompañada por su única hija, Charlotte, quien en ese día tan especial para su mamá, le dedicó una emotiva publicación al verla feliz al unirse en matrimonio.

“Casada y enamorada”, expresó Charlotte.

Pese al poco tiempo de planeación, Andrea halló su vestido ideal en tono blanco con caída en los hombros, ajustado a su silueta y suelto a partir de la cadera; además utilizó una corona de flores blancas en la cabeza. Por su parte, su ahora esposo, se decidió por un clásico traje negro.

En las fotografías de boda se puede observar la gran ausencia de los hermanos mayores de Andrea, Leonardo y Andrés Jr., esto a pesar de que la actriz mantiene una buena relación con ambos. Sin embargo, cabe recordar que el propio Leonardo ha declarado que casi no se frecuentan, pues la residencia de la también conductora está en Los Ángeles, California.

“Ella vive en EU, es muy hermética con sus cosas, como bien sabemos..., pero mi mejor auguro, cuídalo (Andrea), que no se te vaya... hermanita, cabr*na, ese carácter, contrólalo”, dijo el actor ante la prensa a poco de conocerse el compromiso de su hermana menor.

andrea garcía
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
la bea (2).jpg
Famosos
Ansiedad y hambre: así le fue a La Bea en un reality anterior a La Granja VIP
October 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
el conquistador (1).jpg
Famosos
¿Golpes en el nuevo reality de Televisa? Así fue la expulsión por castigo en El Conquistador
October 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
shakira-upfront--.jpg
Famosos
Shakira apareció de sorpresa en el UpFront de TelevisaUnivision: VIDEOS al interior del show privado
October 30, 2025
 · 
TVyNovelas
gloriatreviainteriorcasa.jpg
Famosos
Al interior de la mansión donde Gloria Trevi vive con sus hijos en Texas
October 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
Manola-Díez.jpg
Famosos
Manola Díez: el triste motivo por que sólo le habla uno de sus ocho hermanos
La actriz y modelo contó a sus compañeros cómo perdió la comunicación con sus hermanos.
October 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Hijo de Juan Gabriel asegura que el cantante no era gay. Foto: Archivo
Famosos
Juan Gabriel fue víctima de abuso sexual: Documental de Netflix “Debo, puedo y quiero” revela culpable
Ni en su serio biográfica, El Divo de Juárez contó esa parte de su vida.
October 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Emily-Estefan.jpg
Hollywood
Emily Estefan rogó que no se llevaran a su novia detenida pese a agresiones: “le supliqué al detective”
La pareja protagonizó una pelea que terminó el golpes y arresto.
October 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Juan-Osorio-Eva-Daniela-Niurka.jpg
Famosos
Juan Osorio demanda a Niurka y le prohibe hablar de él y su esposa; recibiría multa de 20 millones de pesos
La pareja notificó a la vedette a través de sus abogados que pare con sus declaraciones.
October 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez