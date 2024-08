LCDLFM: la drástica decisión de Sian Chiong tras el duro mensaje de su madre

Sian Chiong se ha convertido en uno de los personajes más controvertidos en La Casa de los Famosos México

Como te contamos, la mamá de Sian Chiong abrió su corazón y, en un video exclusivo para TVyNovelas, reveló que viajará desde Cuba a México para apoyarlo personalmente, al tiempo que suplicó que le dieran una oportunidad a su hijo ya que él no es una mala persona y no se merece tantos ataques en redes.

“Lo que está sucediendo dentro de la casa a mí me está doliendo muchísimo (…) les suplico, Sian no es así como están pensando. Yo lo crie y es un niño bueno, noble, que lo están usando y él no sabe”, expresó la mujer en su desesperado llamado que ya tuvo una fuerte repercusión en el Instagram del actor.

En #exclusiva para #TVyNovelas, la mamá de Sian Chiong ( @Sian_Oficial ) , Thais Crehuet, agradece el amor que México le ha dado a su hijo y pide que cese el hate y le brinden una oportunidad al actor en #lacasafamososmx .

¿QUÉ PASÓ CON EL INSTAGRAM DE SIAN CHIONG?

Luego de este preocupante mensaje, los fans de Sian Chiong que intentaron entrar en sus redes sociales para expresarle su apoyo o emitir más críticas en su contra se toparon con algo inesperado.

Todas las cuentas de redes sociales de Sian Chiong fueron puestas como privadas, por lo que ya no se pueden ver las publicaciones del actor cubano y, mucho menos, pueden dejarse comentarios en ellas sin autorización, decisión que desató una avalancha de teorías en redes, ¿por qué pasó esto?

En la actualidad, el Instagram de Sian Chiong aparece como privado y no todo el mundo puede ver sus post. CAPTURA

Al parecer, la situación de Sian tanto en La Casa de los Famosos México como en el mundo exterior es muy complicada; es por ello que su familia optó por no empeorar la situación todavía más y le puso un candado definitivo a las burlas en redes sociales, ¿pero cuánto durará esto?

Hasta el momento, no se sabe qué pasará con las cuentas de Sian Chiong, lo cierto es que sus perfiles oficiales de plataformas como Instagram y TikTok se mantienen restringidos, lo que acabó por confirmar que, en efecto, ¡el actor no “soportó"!, ¿qué pasará este domingo, saldrá eliminado? No te pierdas la Gala semanal a través de la señal de Las Estrellas y ViX.