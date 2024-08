¡Inesperado! Sian Chiong le robó el poder de salvación a Karime Pindter en ‘LCDLFM': así fue el sorpresivo momento

Sian Chiong le arrebató el poder de salvación a Karime Pindter durante el desafío de este jueves en ‘La Casa de los Famosos México 2024’, dejando a todos expectantes sobre lo que sucederá en la gala de eliminación del domingo. La personalidad de televisión no pudo defender su beneficio, y ahora los fans se preguntan qué maniobra hará el actor cubano.

En el desafío llamado ‘Batalla por la República’, Karime y Sian se destacaron como los mejores, mientras los demás miembros de los dos equipos fueron eliminados uno a uno.

Para decidir al ganador, los famosos se enfrentaron en un duelo llamado ‘Ofrenda de dioses’, donde debían arrojar 5 cojines en forma de corazón a una plataforma. El reto era simple: quien lograra colocar el corazón lo más cercano al centro de la mesa, ganaba. Fue en este momento que Chiong superó a su rival.

La desilusión de Pindter fue evidente, ya que le quitaron la oportunidad de salvar a alguno de sus compañeros del cuarto Mar. En el confesionario, expresó su frustración: “Ay, no. Me lleva la que me trajo, me arrancaron la salvación. La verdad es que soy malísima para esos juegos playeros. (…) Ni modo, tocó bailar con la más fea, pero sinceramente, tengo esperanza de que apoyen a Mar y nos podamos salvar una semana más”.

Con la victoria en sus manos, Sian Chiong podrá salvar (o salvarse) a uno de los nominados. Pero, ¿qué jugada hará?

¿A quién salvará Sian Chiong de los nominados en ‘La Casa de los Famosos México’?

Sian Chiong tiene la opción de salvar a su compañera del cuarto Tierra, Sabine Moussier, y confiar en que el público vote por él para evitar la eliminación en ‘LCDFLM’. Sin embargo, también podría optar por salvarse a sí mismo.

Pindter cree que esta última estrategia es la que el cubano implementará: “Pues ni modo, mi Sabi quizás cante ‘Las Golondrinas’”.

Es importante señalar que, tras obtener el beneficio, Sian ha reiterado su deseo de salvar a Moussier, pero habrá que esperar su decisión final este viernes. ¡Qué nervios!

¿Quiénes están nominados en ‘La Casa de los Famosos México 2024’?

Los nominados de la quinta semana de ‘La Casa de los Famosos México 2024’ son: