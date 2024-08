Mariana Echeverría salió de La Casa de los Famosos México: esta fue su reacción tras el anuncio de Galilea Montijo

Mariana Echeverría se convirtió este domingo en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México en medio de una emisión llena de emociones en donde predominó el nerviosismo, ¿qué dijo la conductora?

Como te contamos en TVyNovelas, este domingo se celebró una nueva Gala de Eliminación plagada de emociones, estrategias y fuertes sinceramientos por parte de los inquilinos de La Casa de los Famosos México , quienes no dudaron en decirle sus verdades a sus contrincantes en riesgo de salir.

La competencia fue cruel desde que se dieron a conocer este miércoles los nombres de los cinco nominados de la semana; sin embargo, hubo algo en común que marcó a toda la audiencia: su deseo de que Mariana Echeverría saliera del reality, algo que finalmente ocurrió.

¿CÓMO REACCIONÓ MARIANA ECHEVERRÍA A SU ELIMINACIÓN DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

Al final, sólo dos concursantes acudieron a la temida silla giratoria ante el llamado de Galilea Montijo: Mario Bezares y Mariana Echeverría, quienes no pudieron evitar sentirse nerviosos ante la posibilidad de decirle adiós a sus compañeros.

“Por decisión del público, quien abandona La Casa de los Famosos México es Mariana Echeverría”, dijo Galilea Montijo en medio de un momento marcado por la tensión y el nerviosismo de todos.

Mariana Echeverría reaccionó con calma ante la decisión del público y no dudó en mantener su sonrisa en todo momento; sin embargo, cuando llegó al foro no pudo evitar sentirse contrariada cuando escuchó todo lo que Arath de la Torre y Adrián Marcelo dijeron de ella a sus espaldas.

La conductora , quien derramó algunas lágrimas en su primer sinceramiento tras salir de la casa más famosa de México, reconoció que su experiencia no fue muy agradable ya que no pudo ser ella misma: “Ya no me hallaba con nadie”, expresó.

“Me quedaría con Agustín, con Ricardo y con Sian; nunca me peleé con Gala y la escogería también”, reconoció la también actriz, cuya salida por cierto desató una auténtica lluvia de divertidos memes en redes sociales.