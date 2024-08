Mamá de Sian Chiong suplica llorando que le den una oportunidad a su hijo: “Estoy sufriendo, hay que ser gentiles”

La participación de Sian Chiong en La Casa de los Famosos México ha generado polémica y críticas, lo que ha llevado a su madre a tomar una decisión contundente: viajar desde Cuba hasta México para brindar apoyo a su hijo en medio de la tormenta mediática.

Con el corazón en la mano, la madre de Sian ha pedido al público que le den una oportunidad, aclarando que su hijo es una buena persona y suplicando que cese el odio que ha recibido.

Desde su llegada a México, la madre de Sian no ha dejado de mostrar su apoyo incondicional para defender a su hijo y dar un punto de vista más allá al que el público ve en la pantalla.

“Lo que está sucediendo dentro de la casa a mi me está doliendo muchísimo. Veo los comentarios tan hirientes y eso me ha dejado con un dolor tan grande, al punto de tomar un avión de Cuba y venirme a México para poder estar al lado de mi hijo porque sé que me necesita”, expresó llorando en un mensaje exclusivo enviado para TVyNovelas.

Además, aprovechó para dirigirse a quienes han lanzado críticas hacia su hijo, pidiendo un alto al odio.

“Les suplico, Sian no es así como están pensando. Yo lo crié y es un niño bueno, noble, que lo están usando y él no sabe. Su mayor virtud y a la vez su mayor defecto es su ingenuidad y la culpa es mía porque no lo prepararé para vivir en una selva, siempre lo crié para que fuera cariñoso, para que diera el corazón y ayudara a todo el mundo”, aseguró.

La situación ha generado una oleada de apoyo de parte de los seguidores del cantante, quienes han comenzado a utilizar las redes sociales para respaldarlo en las votaciones.

“Les pido que le den tiempo, que lo conozcan, para que vean el niño que es. Voten por él y no se van arrepentir, les aseguro que es un niño bueno. Por favor tengan humanidad, hay que ser gentil, tolerante, comprensivo en la vida; no se puede ser tan destructor. Muchas gracias pueblo de México por apoyarlo y por quererlo, gracias a este país tan hermoso”.

Con el respaldo de su madre y la esperanza de que la situación mejore, Sian Chiong continúa su participación en La Casa de los Famosos México, tratando de mantenerse firme ante las adversidades. Su madre, mientras tanto, seguirá a su lado, defendiendo su nombre y pidiendo a todos que, por un momento, dejen el odio a un lado y se abran a conocer la verdadera esencia de su hijo.