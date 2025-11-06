Suscríbete
Famosos

Lalo Salazar estrena nueva novia tras romper con Laura Flores; lo cachan besándose con joven misteriosa

El periodista estuvo en plan romántico y compartió “miradas cómplices, sonrisas, y lo más revelador, besos en público”.

November 06, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Lalo-Salazar-novia.jpg

El periodista Lalo Salazar fue captado en un bar con una joven.

Instagram

A sólo unos meses de su mediático truene con Laura Flores, el periodista Lalo Salazar regresó a la polémica tras ser captado en un plan romántico con una misteriosa joven, en un bar de la Ciudad de México.

Las imágenes del comunicador intercambiando besos y abrazos con su nueva conquista fueron difundidas por el programa ‘De Primera Mano’. Salazar estaba feliz, pero después se percató de la presencia de la prensa y abandonó el lugar.

La periodista Addis Tuñón detalló que Lalo y su nueva novia intercambiaron “miradas cómplices, sonrisas, y lo más revelador, besos en público”.

El paparazzo que los captó relató que Salazar y su acompañante llegaron juntos, ambos usaban gorras y pidieron bebidas. Todo marchó en un ambiente festivo, donde la pareja se mostró cómoda y afectuosa, sin embargo, al sentirse observados, aceleraron su salida y se retiraron del sitio “a rumbo desconocido”.

El polémico truene con Laura Flores

Cabe recordar que con la actriz sostuvo una relación de cuatro meses, pero que estuvo llena de reflectores y que terminó abruptamente en tan sólo unos meses.

En una entrevista previa para ‘Venga la Alegría’, el comunicador habló sobre la separación: “Se acabó, pero la quiero mucho, aprendí mucho con ella, es una gran mujer, una gran mamá, una gran persona y una gran profesional; cuando se acaba, uno se pone triste, pero estoy seguro que le va a ir muy bien”, indicó.

También rechazó categóricamente las versiones que sugerían una ruptura violenta: “Los dos llegamos a un acuerdo; pero sí decirle a Laurita que aprendí mucho con ella”.

@programa_hoy

Lalo Salazar asiste por primera vez a una alfombra para acompañar a Laura Flores. 🥹🥰 ¡Viva el amor!

♬ sonido original - HOY

Por su parte, Flores manifestó tristeza por la ruptura y destapó que fue Salazar quien tomó la decisión: “Le tengo gratitud y aprecio, porque, aunque breve, esta relación me regaló momentos felices”.

Y añadió: “Creo que tenía una obligación moral, así como hicimos pública nuestra relación al principio, que los primeros que la hicieron pública fue precisamente el noticiero, después yo lo constaté, lo apoyé. Tuvimos mucha ilusión, tuvimos muchas ganas de ser pareja, pero se necesitan dos para bailar tango; simplemente respeto su decisión”, declaró sobre el comunicado que publicó Lalo para anunciar su ruptura.

Flores confesó que tocó fondo, pero ha logrado salir adelante gracias al trabajo con el que ha podido hacer catarsis.

@canalunicable

Les duró muy poco el amor a #LauraFlores y #LaloSalazar💔 ConPermiso, los viernes a las 9:30 p. m. MEX, por #Unicable 📺

♬ sonido original - Unicable

Lalo Salazar laura flores
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
juangabeellasartes.jpg
Famosos
Juan Gabriel: Estos intelectuales le decían “ignorante” para impedir su concierto en Bellas Artes
November 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
fatimabosch.jpg
Famosos
Este fue el discurso de Fátima Bosch cuando ganó Miss Universo México
November 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
laura flores.jpg
Famosos
Tras su romance con Lalo Salazar, Laura Flores no tendrá novio hasta junio de 2026
November 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
kenneth.jpg
Famosos
De “La rosa de Guadalupe” a ídolo del K-Pop: el pasado en Televisa del único mexicano en Santos Bravos
November 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
marjorie-sousa-complices-.jpg
Famosos
Marjorie de Sousa vuelve en ‘Cómplices’ de ViX y nos revela la reciente enseñanza que le dio su hijo Matías
El pequeño tiene gusto por cantar y actuar... ¿Seguirá los pasos artíticos?
November 05, 2025
 · 
Grisel Vaca
fatima bosch.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice que Miss Universo lo ganará una latina, ¿en qué lugar quedará Fátima Bosch?
La tarotista alabó la reacción de la Miss México al enfrentarse con Nawat Itsaragrisil
November 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
maribel-guardia-complices--.jpg
Famosos
Maribel Guardia confiesa que “Cómplices” fue “como un salvavidas” en su peor momento
Las grabaciones de la nueva serie fueron un impulso para la costarricense.
November 05, 2025
 · 
Grisel Vaca
Juan-Gabriel-José-José.jpg
Famosos
Esta es la canción que escribió Juan Gabriel que le dio fama y fortuna a José José
Tras el estreno del documental ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’ se han desvelado diversos detalles desconocidos como su trabajo con otras estrellas.
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez