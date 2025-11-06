Lalo Salazar estrena nueva novia tras romper con Laura Flores; lo cachan besándose con joven misteriosa

A sólo unos meses de su mediático truene con Laura Flores, el periodista Lalo Salazar regresó a la polémica tras ser captado en un plan romántico con una misteriosa joven, en un bar de la Ciudad de México.

Las imágenes del comunicador intercambiando besos y abrazos con su nueva conquista fueron difundidas por el programa ‘De Primera Mano’. Salazar estaba feliz, pero después se percató de la presencia de la prensa y abandonó el lugar.

La periodista Addis Tuñón detalló que Lalo y su nueva novia intercambiaron “miradas cómplices, sonrisas, y lo más revelador, besos en público”.

El paparazzo que los captó relató que Salazar y su acompañante llegaron juntos, ambos usaban gorras y pidieron bebidas. Todo marchó en un ambiente festivo, donde la pareja se mostró cómoda y afectuosa, sin embargo, al sentirse observados, aceleraron su salida y se retiraron del sitio “a rumbo desconocido”.

El polémico truene con Laura Flores

Cabe recordar que con la actriz sostuvo una relación de cuatro meses, pero que estuvo llena de reflectores y que terminó abruptamente en tan sólo unos meses.

En una entrevista previa para ‘Venga la Alegría’, el comunicador habló sobre la separación: “Se acabó, pero la quiero mucho, aprendí mucho con ella, es una gran mujer, una gran mamá, una gran persona y una gran profesional; cuando se acaba, uno se pone triste, pero estoy seguro que le va a ir muy bien”, indicó.

También rechazó categóricamente las versiones que sugerían una ruptura violenta: “Los dos llegamos a un acuerdo; pero sí decirle a Laurita que aprendí mucho con ella”.

@programa_hoy Lalo Salazar asiste por primera vez a una alfombra para acompañar a Laura Flores. 🥹🥰 ¡Viva el amor! ♬ sonido original - HOY

Por su parte, Flores manifestó tristeza por la ruptura y destapó que fue Salazar quien tomó la decisión: “Le tengo gratitud y aprecio, porque, aunque breve, esta relación me regaló momentos felices”.

Y añadió: “Creo que tenía una obligación moral, así como hicimos pública nuestra relación al principio, que los primeros que la hicieron pública fue precisamente el noticiero, después yo lo constaté, lo apoyé. Tuvimos mucha ilusión, tuvimos muchas ganas de ser pareja, pero se necesitan dos para bailar tango; simplemente respeto su decisión”, declaró sobre el comunicado que publicó Lalo para anunciar su ruptura.

Flores confesó que tocó fondo, pero ha logrado salir adelante gracias al trabajo con el que ha podido hacer catarsis.