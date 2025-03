Laura Flores rompió el silencio sobre sus planes de boda con Lalo Salazar: ¿se casará por sexta vez?

Hace ya dos semanas se confirmó que Laura Flores se había dado una nueva oportunidad en el amor con el periodista Lalo Salazar , y aunque en un inicio la pareja quiso llevar las cosas con discreción, ahora ya no dudan en gritar su amor a los cuatro vientos.

En abril del 2024, Laura Flores reveló que le había hecho una promesa muy importante a sus hijos : ya no meter más hombres a su casa luego de que se divorciara por quinta ocasión... sin embargo, casi un año después Cupido la flechó y una intrigante pregunta llegó a los internautas: ¿la actriz le faltará a su palabra?

¿QUÉ DIJO LAURA FLORES SOBRE CASARSE CON LALO SALAZAR?

Este jueves 13 de marzo, el programa matutino “Venga la Alegría” reveló que habló en exclusiva con Laura Flores sobre un posible matrimonio con Lalo Salazar, y aunque la actriz se mostró muy ilusionada con esta relación negó que se vaya a casar otra vez... al menos de momento.

“No, no necesitamos esos adornos, no necesitamos nada de eso, tiempo al tiempo, no pensamos en eso, estamos muy contentos y agradecidos (...) si algo tenemos Lalo y yo en común es que ambos somos personas muy aterrizadas”, declaró Flores.

¡Está en su era de amor! 😍💞 Laura Flores nos confiesa si hay planes de boda con Eduardo Salazar.💍#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.

De igual manera, Laura Flores sepultó la posibilidad de vivir junto con Lalo Salazar ya que, aseguró, aún es muy pronto para tomar una decisión muy importante además de que sus hijos están muy contentos así... ¡cada quien en su casa!

“Es muy pronto para hablar de eso, no, todavía no (…) mira, hay un dicho que dice ‘despacio, que tengo prisa’ (…) a las únicas personas a las que tenemos que darle cuentas es a nuestros hijos y ellos están respetuosos y contentos”, concluyó la famosa.

¿CON QUIÉNES SE HA CASADO LAURA FLORES?

Laura Flores se casó en cinco ocasiones antes de su reciente noviazgo con Lalo Salazar, ellos fueron sus esposos: