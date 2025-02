Laura Flores y Lalo Salazar dan sorpresa: Cupido los flechó y se dan una oportunidad en el AMOR

La mañana de este miércoles Lalo Salazar compartió con sus compañeros del noticiario que está enamorado... ¡de Laura Flores!

Aunque al principio parecía una broma, el periodista y la actriz sí se dieron una oportunidad en el amor y parece que Cupido está haciendo de las suyas.

Se sabe que llevan un par de semanas saliendo, y hace pocos días, él le pidió ser novios. Danielle Dithurbide dijo en el noticiario que prefería contar la noticia en exclusiva antes de que le ganaran la exclusiva. Así que, con permiso de los tórtolos, se confirmó el romance de Lalo Salazar y Laura Flores.

Míralo en el minuto 01:48:00 del siguiente video:

En entrevista telefónica con el programa Hoy, Lalo Salazar dijo: “Está bien bonita Laura. Me flechó luego luego. Llevamos saliendo un par de semanas”.

Por su parte, Laura Flores dijo en su Instagram: "¡Asi es! casual e inesperado reencuentro con @lalosalazar_oficial a quien conozco desde que yo conducía Hoy en el 2002, esta vez, 23 años mas tarde”.

“Coincidimos en una entrevista en el noticiero Despierta, dias despues, fuimos a comer y nos hemos dado una oportunidad en el amor, estamos agradecidos con la vida y dispuestos a tomarnos de la mano y caminar juntos…".

Pero tras su quinto divorcio, Laura Flores prometió a sus hijos no más hombres en su casa

Hace tiempo, Laura Flores se sinceró en una entrevista para el programa de YouTube de Matilde Obregón y habló sobre sus planes en cuanto al amor: la actriz no descartó tener una relación sentimental con alguien algún día, pero el matrimonio no se encuentra en sus planes por un poderoso episodio que ella tuvo con sus hijos luego de que Matthew Flannery se fuera.

“Hicimos un pacto y me dijo él: ‘mamá, que no entre nadie más a la casa’ ”

Fue Patricio, el hijo mayor de Laura Flores, quien la hizo recapacitar acerca de lo difícil que es para los adolescentes ajustarse a la llegada de una nueva persona, por lo que la hizo prometer algo contundente:

“Hicimos un pacto y me dijo él: ‘mamá, que no entre nadie más a la casa’, y le dije: ‘tienes razón mi amor, que no entre nadie más a la casa’ ”, reveló la famosa durante la charla y, contrario a lo que muchos piensan, rechazó que esto se trate de una imposición que le impida salir con alguien.

LOS ESPOSOS DE LAURA FLORES

Laura Flores se casó en cinco ocasiones, ellos fueron sus esposos:



Sergio Fachello

Miguel Ángel Durán

José Ramón Diez

Eduardo Fonseca

Matthew Flannery

A finales de enero nos confesó si se daría una oportunidad en el amor

“Estoy muy tranquila y yo creo que eso tiene que ver con mi energía porque no la estoy girando por ahí, en este momento estoy acompañada, pero no precisamente de un hombre, sino de mis mascotas, de mis hijos, de mis hermanos y de mis músicos”.

¿Te darías una nueva oportunidad en el amor? “Claro, de que se lo coman los gusanos a los humanos… (risas). Creo que son temporadas, hay que depurar, cargar energía y luego ver qué pasa”.