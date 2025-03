Elisa Beristain se lanzó contra Javier Ceriani y reveló por qué se terminó ‘Chisme No Like’

En noviembre de 2024, “Chisme No Like” se acabó de manera abrupta, dejando a todos sus seguidores con la intriga de qué fue lo que ocasionó que este programa en línea “se esfumara” de la nada. Al respecto, Elisa Beristain finalmente se atrevió a romper el silencio sobre su pasado con Javier Ceriani, por lo que decidió contar varios de los secretos más fuertes de su compañero que hasta el día de hoy resguardaba, incluyendo una serie de acusaciones por comportamientos inadecuados.

Elisa Beristain apuntó contra Javier Ceriani: así expuso a su colega

A través de su canal de YouTube, Elisa Beristain habló de Javier Ceriani, quien fuera su dupla en “Chisme No Like”, una emisión de espectáculos que hasta finales de 2024 llevaban exitosamente. Estas declaraciones incluyeron una serie de señalamientos por supuestos ataques por parte del argentino mientras trabajaban juntos, así como una cruda confesión en la que explicó que esto adquirió mayor gravedad cuando ella fue a dar al hospital por toda esta situación.

“Durante un tiempo, viví un tormento que se disfrazaba de broma en el ambiente laboral. Una persona a la que debería haberle importado mi bienestar, se dedicaba, con constantes ataques, a agredirme verbalmente. Me llamaban gorda y vieja, a pesar de que yo le decía que no me dijera así porque estoy enferma. Tengo una enfermedad, soy comedora compulsiva y cada vez que me estás agrediendo de esa manera, me pongo mal, me enferma. No hubo manera de hacerlo cambiar”, señaló la conductora, quien describió todos estos momentos como una verdadera tortura.

Elisa Beristain contó su experiencia con Javier Ceriani en “Chisme No Like” Instagram

Sobre las razones por las que aparentemente había tenido que recurrir a ayuda especializada para sobrellevar estas agresiones, Elisa Beristain aseguró que Javier Ceriani fue culpable de que terminara en el hospital. “Fui a internarme porque de tanto que me decía, obviamente causaba estragos, aunque yo le pidiera que ya no me dijera gorda. Fueron dos hospitalizaciones, todo esto está documentado de manera legal”, sentenció.

¿Por qué se terminó ‘Chisme No Like’? La cruda revelación de Elisa Beristain sobre Javier Ceriani

Además de las acusaciones por presunto maltrato psicológico, Elisa Beristain dijo cuál fue el motivo detrás de la inesperada cancelación de “Chisme No Like” y su distanciamiento con Javier Ceriani. “No fue por diferencias irreconciliables, ni fue por falta de ganas de seguir por mi parte. Fue algo mucho más doloroso, una traición, pero no fue cualquier traición, sino una que se gestó a mis espaldas, que me tomó por sorpresa, que me derrumbó. Esta persona que vino con ‘piel de oveja’, actuando sin dar la cara. Le di toda mi confianza y jugó con la verdad”, mencionó la periodista mexicana, terminando así con las suposiciones de que algún día podrían retomar el proyecto.