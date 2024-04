Laura Flores habló sobre el pacto especial que hizo con sus hijos tras su quinto divorcio, ¿de qué se trata?

Fue a través de sus redes sociales que Laura Flores publicó un comunicado oficial en donde anunció que se divorciaba por quinta ocasión debido a que, como ella misma detalló, los constantes viajes a México que ella realizaba y los problemas de salud de su esposo acabaron por afectar la relación.

“Por este medio les participo que desde hace algunos meses Matthew y yo nos hemos divorciado (...) Llegamos a esta triste decisión por mutuo acuerdo”, escribió la actriz en aquella ocasión.

Casi un año ha pasado desde esto, y muchos internautas se han llegado a preguntar si Laura Flores le dará otra oportunidad al amor luego de su fracaso más reciente; la actriz habló sobre ello en una entrevista y reveló que el matrimonio no está entre sus planes por un pacto muy poderoso que hizo con sus hijos tras el divorcio: ¡entérate!

LAURA FLORES Y LA PROMESA QUE LE HIZO A SUS HIJOS LUEGO DE DIVORCIARSE DE MATTHEW FLANNERY

Laura Flores se sinceró en una entrevista para el programa de YouTube de Matilde Obregón y habló sobre sus planes en cuanto al amor: la actriz no descartó tener una relación sentimental con alguien algún día, pero el matrimonio no se encuentra en sus planes por un poderoso episodio que ella tuvo con sus hijos luego de que Matthew Flannery se fuera.

“Hicimos un pacto y me dijo él: ‘mamá, que no entre nadie más a la casa’ ”

Fue Patricio, el hijo mayor de Laura Flores, quien la hizo recapacitar acerca de lo difícil que es para los adolescentes ajustarse a la llegada de una nueva persona, por lo que la hizo prometer algo contundente:

“Hicimos un pacto y me dijo él: ‘mamá, que no entre nadie más a la casa', y le dije: ‘tienes razón mi amor, que no entre nadie más a la casa’ ", reveló la famosa durante la charla y, contrario a lo que muchos piensan, rechazó que esto se trate de una imposición que le impida salir con alguien.

“No fue un castigo, una imposición, es algo natural que te piden unos adolescentes que no quisieran volver a ajustarse a una persona y tienen razón, yo tampoco quiero”, expresó Laura Flores , quien detalló que actualmente sólo quiere dedicarse a sus hijos sin tener a otra persona en su casa.

LOS ESPOSOS DE LAURA FLORES

