Manelyk y ‘Caramelo’ confirman el truene de su relación con doloroso mensaje: “fue bonito mientras duro”

“Nuestra relación fue algo público, que todo el mundo sabía lo que hacíamos”.

El romance que comenzó al interior de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ entre Manelyk y Carlos Cruz, mejor conocido como ‘Caramelo’ llegó a su fin.

La pareja dio a conocer con un video en TikTok, con honestidad y tono sereno, su ruptura, no sin antes dejar claro que el fin ocurrió en buenos términos y desde el respeto mutuo.

La relación entre ambos surgió en medio del reality show, donde la química captó rápidamente la atención del público. Desataron todo un ’ship’ que llevó a crear el nombre de ‘Caramelyk’.

Los famosos fueron muy unidos al interior del programa, por lo que decidieron dar un paso más y formalizar su noviazgo.

Tras el fin de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, Manelyk esperó a ‘Caramelo’, lo que fue catalogado como un gesto que simbolizó el inicio de una etapa sentimental que, aunque breve, estuvo marcada por la exposición mediática.

“Nuestra relación fue algo público, que todo el mundo sabía lo que hacíamos. Pero no todo debe mostrarse. A veces, una relación necesita privacidad”, dijo Cruz reflexionando sobre las dificultades de vivir una historia de amor bajo lupa.

Inmediatamente, Manelyk tomó la palabra y señaló que “ya no estamos juntos. Nosotros estamos bien, no tenemos problemas ni discutimos. Simplemente ya no estamos juntos”.

La historia llegó a su final por motivos que no quisieron explicar: “Ya lo de nosotros se terminó. Fue bonito mientras duró, la pasamos bien y nos llevamos un recuerdo bonito”, expresaron.

Los generadores de contenido coincidieron en que su relación fue especial, aunque breve, y aseguraron que se quedan con los buenos momentos.

‘Caramelo’, quien resultó ganador de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, agradeció el tiempo compartido con su expareja y pidió a sus seguidores que sigan apoyándolos, ahora por caminos separados.

Su boda en Punta Cana

Cabe recordar que Manelyk y Carlos protagonizaron un tierno momento en junio pasado, pues viajaron hasta Punta Cana, en República Dominicana, para celebrar una “boda” que sellaba su amor. Sin embargo, se trataba de una unión falsa, cuya finalidad era promocionar un hotel.

