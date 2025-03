Laura Bozzo está desesperada en La Casa de los Famosos All Stars: le urge una nueva alianza

Luego de que Carlos Chávez confesó que votó a traición a los de su equipo, votando por Lupillo Rivera y Luca Onestini, Laura Bozzo ahora se mueve con más estrategia dentro de La Casa de los Famosos All Stars y busca de forma urgente un nuevo giro a la forma de jugar antes de que el Cuarto Tierra los extinga.

En una charla con Luca Onestini y Lupillo Rivera, la presentadora de televisión se sinceró: ‘En este momento las cosas están girando nuestro favor, creo que hay que hacer lasa cosas con inteligencia’, dijo Laura Pozzo y remarcó con ella, Paulo Quvevo, Luca y Lupillo, unidos, son suficientes para vencer al resto.

Laura Bozzo le respondió a Manelyk González: ‘¿¡Perdón!?’ Captura Telemundo

Laura Bozzo reveló lo que más odia

Laura Bozzo es una de las jugadoras más queridas y polémicas de La Casa de los Famosos Allá Stars, la presentadora fue muy afiliada con sus comentarios luego de que Carlos se haya revelado y los haya traicionado. ‘Odio cuando alguien hace algo a mis espaldas. ¡Yo le pongo la cruz! Es lo único que no perdomo’, afirmó la jugadora.

‘Mi padre me enseñó que el que te traiciona una vez te traiciona siempre’, remarcó Laura Bozzo. Tanto la presentadora como Lupillo se mostraron desconcertados por la traición de Carlos Chávez y ahora juegan con miedo de que alguien, sin saber quien, los ‘acuchille por la espalda’.

Laura Bozzo enfrentó a Julia Gama: ‘Cocinate para ti’

Laura y Julia tuvieron un tenso ida y vuelta en el cuerpo por una tortilla de zanahorias. A la presentadora peruana no le gustó la sazón de la modelo brasileña y le pidió que cocinara para ella y que no se gaste el presupuesto de la comida haciendo platos para todos.

Laura atacando a Julia por la tortilla. Laura esta no puede contener la envidia cochina k le tiene a Julia, su cara esta verde y contraida de la enviadia hacia Julia. Busca cualquier pretexto para atacarla como si Julia fuera una esclava del siglo XVIII

#LCDLFAllStars #LCDLF5 pic.twitter.com/CcSdFc0WVg — 👑Queen of Queens (@GODDESS_RY2222) March 19, 2025

Julia Gama, muy señorita inglesa, le retrucó a Laura Bozzo dentro de La Casa de los Famosos All Stars y le dijo que si no le gustaba lo que ella cocina, que simplemente no coma y que se prepare otra cosa. ‘Qué pena que no les gustó. Una gran pena. A mí tampoco me han encantado las comidas que comimos pero yo agradezco el tiempo que cada uno tomó en cocinar’.