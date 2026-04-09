Facundo ya prepara su boda civil, pero NIEGA una ceremonia religiosa: “Que algún rapero nos case”

“Que nadie me discuta que esto no es el paraíso, si me he encontrado un ángel con los pies en el piso”.

Facundo ya comenzó con los preparativos para su boda con Delia García, hecho que lo mantiene muy emocionado, sin embargo asegura que tienen claro que no habrá ceremonia religiosa.

En medio de los reporteros de espectáculos, el exintegrante de ‘La Casa de los Famosos’ dio detalles de su unión con la deportista.

“Yo creo que va a ser en menos de un año, no sé si este año, pero sí antes de que pase un año porque estamos viendo lugares y todo eso”, expresó.

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Al tiempo que compartió que solamente se casará por lo civil, ya que no le interesa tener una ceremonia religiosa.

“¿Cuál altar? ¡Cómo crees! Se quema mi alma. No sé, que algún rapero nos case y echamos los votos acá en rimas. ‘¿Qué tranza, mi amor? Prometo darte toda mi vida, mi calor’ (ríe). Legal sí, pero a la iglesia no, yo ni bautizado estoy”, precisó.

Cabe recordar que fue el 5 de agosto, durante su estancia en el reality cuando dio a conocer que se había comprometido con García, y tan sólo minutos después en la cuenta de Instagram del conductor se compartió la sesión de fotos que tuvieron para ese momento especial.

“Que nadie me discuta que esto no es el paraíso, si me he encontrado un ángel con los pies en el piso. Solo existe una cosa más bella que tener de novia a mi mejor amiga, a la persona que más admiro, con la que mejor me la paso, la más interesante y jaladora, la que me ama por mi esencia y eso mejor es que ahora será mi esposa porque obvio dijo que sí”, escribió.

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¿Quién es Delia García?

Delia tiene 37 años, nació el 31 de octubre de 1989, estudió diseño textil y logró destacar como atleta en Adidas Runners, ganó reconocimiento como figura pública al ser parte del reality show ‘La Isla’ en 2014, y en ‘La Isla: La Revancha’, en 2016.

A la fecha Delia trabaja en la radio, conduce el programa de radio ‘Ya Párate’ en ‘Los40’, es reconocida en redes sociales por compartir sobre su vida, consejos, viajes y los momentos que comparte con Facundo.