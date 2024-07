Irina Baeva revela que se casó en secreto con Gabriel Soto y la tunden por esta razón

El fin del noviazgo entre Irina Baeva y Gabriel Soto sigue dando de qué hablar. Y es que todos los detalles de su vida privada que guardaban con tanto recelo ahora lo están ventilando y todos los trapitos están saliendo sal sol.

A una semana de que el actor de telenovelas emitiera un comunicado informando el truene, ahora la actriz rusa confiesa que sí hubo boda entre ambos y ocurrió apenas unos meses antes de que revelaran la ruptura.

La protagonista de la puesta en escena “Aventurera” confirmó, en entrevista con una revista, que ella y Gabriel se casaron el 27 de marzo de 2024, apenas tres meses antes del truene.

Aclaró que la boda fue una ceremonia espiritual que realizaron durante el asueto de Semana Santa, en la casa del actor que tiene en Acapulco, Guerrero.

A esta boda espiritual sólo acudieron personas muy allegadas al círculo íntimo de la pareja y se mantuvo siempre en secreto.

En redes sociales, la actriz fue duramente criticada por esta confesión. “Yo me casé en una kermés, ¿cuenta?”, “yo también me casé espiritualmente con Brad Pitt, ahora ¿cómo me divorcio?, “eso no es casarse, o te casas en una iglesia o te casas ante la ley”, “ahora salí espiritual”, fueron parte de los comentarios.