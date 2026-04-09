Jessica Esotérica en terapia intensiva pide oraciones porque su vida corre peligro: “No creo contarla”

Las alarmas se encendieron durante las últimas horas luego de que Jessica Esotérica confirmara que llegó a terapia intensiva en el hospital San Ángel Inn Chapultepec, pues su vida corre peligro.
En sus redes sociales confirmo que atraviesa por una nueva crisis de salud, por lo que pidió oraciones por su pronta mejoría.
Sin embargo, al medio día de este jueves 9 de abril, Jessica Esotérica envió un mensaje aún más alarmante, explicando qué ocurre con su cuerpo:
“Hermanas con mucho miedo, infección súper FUERTE y no se puede puede controlar la presión porque está muy baja”.
Dijo que tiene una “infección de tejidos blandos que causa un choque séptico que pone en peligro mi vida, la verdad no creo contarla. Gracias por sus hermosos deseos”.
Previamente, Jessica Esotérica escribió: “Familia bonita, Les pido que me tengan en sus oraciones. Hoy me encuentro en el hospital, un poco delicada de salud, pero mi corazón está firme y confiada porque en Dios he puesto mi confianza”.
“Queridas hermanas, estoy delicada de salud y por entrar a terapia intensiva. Les pido oración para mi pronta recuperación... Saben que las quiero, a mi amada familia les pido paciencia”.
En junio del año pasado, Jessica Esotérica tuvo otros problemas de salud porque fue sometida a una cirugía de reconstrucción de un implante mamario, y tuvo que se inducida al coma después de presentar una arritmia cardíaca.