¿Cómo creó Eduardo España a ‘Germán’, el reconocido personaje de ‘Vecinos’?

“Vecinos” se convirtió en una de las series de televisión cómicas más populares en México. A lo largo de 14 temporadas el programa, que se estrenó en el 2005, nos ha sacado carcajadas con las ocurrencias de sus personajes, pasando desde el inolvidable “Benito Rivers” hasta “don Roque Balboa"; sin embargo, quien realmente se ha ganado un espacio en el corazón de la audiencia es indudablemente “ Germán ”, el portero del edificio.

Eduardo España es el actor encargado de darle vida al curioso “Germán”. Durante una entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón, España reconoció el buen recibimiento que ha tenido “Vecinos” a lo largo de los años, al tiempo que reveló algunos detalles de los personajes del programa, entre ellos su propia creación.

EDUARDO ESPAÑA NARRA CÓMO FUE CREADO “GERMÁN”, EL PERSONAJE DE “VECINOS”

En la entrevista, Eduardo España narró que, aunque hoy en día “ Vecinos ” es una de las series más queridas de la televisión mexicana, no todo fue tan genial el inicio. “Si tú ves el piloto, no me contratas; todos estábamos muy tiesos”, aseguró.

De igual manera, aseguró que el elenco y los personajes no son los mismos, hubo varios cambios. “Había gente que hizo los personajes que ven ahorita y que no son los que están; hubo actores muy, muy reconocidos”, confesó. Como una de las curiosidades, Eduardo España detalló que las actrices Macaria y Ana Bertha Espín, quienes interpretan a “Magdalena” y a “Lorena”, respectivamente, antes tenían los papeles cambiados.

Eduardo España también le hizo algunos cambios a “Germán”, como dijo él mismo, pues aseguró que al inicio de “Vecinos” había una idea de las cosas, pero los propios actores le metieron su propio sello personal a su trabajo.

“Le propuse a Eugenio, cuando era el productor, meterle esos dichos de Germán de ‘qué exfoliada, qué fresca’ y le gustó mucho y me lo dejó en personaje. Esa es una aportación mía a ‘Germán’ ”, aclaró España sobre el nacimiento del divertido portero.

Eduardo España reconoció que al inicio todo fue “un relajo”, pero después el proyecto fue tomando forma hasta alcanzar el éxito del que ahora goza.