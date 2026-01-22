Suscríbete
Famosos

La segunda pareja nominada en "¿Apostarías por mí?” pide la ayuda de Aldo de Nigris y Abelito

Laysha y el Malito se enfrentaron a Adrián di Monte y Nuja Amar en el segundo de tres retos de eliminación

Enero 21, 2026 • 
Alejandro Flores
apostarias por mi nominados.jpg

Laysha y el Malito se enfrentaron a Adrián y Nuja

Instagram

"¿Apostarías por mí?” ya tiene a su segunda pareja nominada, la cual competirá contra Alina Lozano y Jim Velázquez.

Alina y Jim fueron nominados este martes, lo cual provocó una fuerte discusión entre ellos. Alina lanzó reclamos fuertes a Jim, a quien le pidió superar los obstáculos mentales que suele ponerse a la hora de competir.
Este miércoles, la competencia entre las pareja arrojó la segunda nominación.
Adrián di Monte y Nuja Amar se enfrentaron a Laysha y el Malito, quienes habían tenido también una discusión pues ella piensa que el Malito “no se está poniendo las pilas”.

¿Quién es la segunda pareja nominada?

En este segundo duelo de eliminación, las parejas compitieron en un duelo de destreza y habilidad. Los hombre tenían que sujetar a distancia por medio de un sistema de poleas una base horizontal sobre la cual las mujeres armaron un rompecabezas de corazón.
En cuestión de apenas un minuto, Laysha y el Malito consiguieron armar la figura y mantenerla estable, por lo que la segunda pareja nominada fueron Adrián di Monte y Nuja Amar.
Visiblemente afectada, Nuja fue al vestidor de la villa luego de perder la competencia.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

alan tahcer alejandra.jpg
Famosos
"¿Apostarías por mí?": lista completa de las 12 parejas y cuántos millones van a ganar
El nuevo reality show de TelevisaUnivision comienza este 18 de enero
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
René Strickler y Rubí Cardozo estarán en "¿Apostarías por mí?” tras superar retos familiares
Enero 04, 2026
Famosos
¿Apostarías por mí?: Alejandra Espinoza y Alan Tacher llegan con el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision
Noviembre 30, 2025
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
Enero 06, 2026
Famosos
Exconductor de La Academia llega a Televisa para conducir nuevo reality show
Noviembre 14, 2025
pareja de apostarías por mi (1).jpg
Famosos
Exhabitante de La Casa de los Famosos entrará con su esposa a nuevo reality de Televisa
Noviembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandra jaramillo.jpg
Famosos
El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores

Acompañada siempre por Adrián, Nuja se detuvo en un pasillo para dirigirse a una de las cámaras y pedir los votos.

“Ahora sí necesitamos su ayuda al Team Noche, Aldo, Abelito, todos los de Noche, ayuden a su papucho”.

El team Noche es el grupo que se formó en La casa de los famosos del año pasado, cuando Alexis Ayala lideró al grupo de Aldo, Abelito, Mar Contreras y Adrián di Monte.
En ese grupo, que se hizo llamar “La manada”, Adrián era conocido como “el Papucho”.

Adrián Di Monte ¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Regina-Torné-hija.jpg
Famosos
Regina Torné dejó de visitar a su hija; ya cumplió 20 años en la cárcel por SECUESTRO y HOMICIDIO
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Shanik-Berman.jpg
Famosos
Shanik Berman NO SOPORTÓ los memes tras su “reportaje” en hotel donde murió Liam Payne
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal.jpg
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a la fiscalía por caso contra Cruz ’N’ y entre LÁGRIMAS dice: “He sido una víctima”
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Derbez-Obregón.jpg
Famosos
Cumplen todas las EXIGENCIAS de Eugenio Derbez pero no las de Alfonso Obregón para hacer ’Shrek 5’
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Malas-calificaciones.jpg
Viral
Padre se DESANGRA y muere; su hijo lo atacó tras reclamarle por sus malas calificaciones
El joven lesionó en el cuello a su progenitor, lo que provocó que perdiera la vida.
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Candela-Márquez.jpg
Famosos
Candela Márquez salva su vida de milagro; tenía un boleto para el tren que se DESCARRILÓ en España
La actriz reveló qué fue lo que hizo que no tomara el tren de último momento.
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
José-Emilio-Pirru.jpg
Famosos
José Emilio exhibe que ‘El Pirru’ le pidió DINERO que le dejó su mamá, Mariana Levy, para reconciliarse
El también ex de Ana Bárbara no mantiene una buena relación con su hijo.
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Actriz-atropellada.jpg
Viral
Exestrella infantil muere atropellada; camioneta la ARRASTRÓ una cuadra antes de huir
La actriz ya se había retirado de los escenarios y tenía 33 años.
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez