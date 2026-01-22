La segunda pareja nominada en "¿Apostarías por mí?” pide la ayuda de Aldo de Nigris y Abelito

"¿Apostarías por mí?” ya tiene a su segunda pareja nominada, la cual competirá contra Alina Lozano y Jim Velázquez.

Alina y Jim fueron nominados este martes, lo cual provocó una fuerte discusión entre ellos. Alina lanzó reclamos fuertes a Jim, a quien le pidió superar los obstáculos mentales que suele ponerse a la hora de competir.

Este miércoles, la competencia entre las pareja arrojó la segunda nominación.

Adrián di Monte y Nuja Amar se enfrentaron a Laysha y el Malito, quienes habían tenido también una discusión pues ella piensa que el Malito “no se está poniendo las pilas”.

¿Quién es la segunda pareja nominada?

En este segundo duelo de eliminación, las parejas compitieron en un duelo de destreza y habilidad. Los hombre tenían que sujetar a distancia por medio de un sistema de poleas una base horizontal sobre la cual las mujeres armaron un rompecabezas de corazón.

En cuestión de apenas un minuto, Laysha y el Malito consiguieron armar la figura y mantenerla estable, por lo que la segunda pareja nominada fueron Adrián di Monte y Nuja Amar.

Visiblemente afectada, Nuja fue al vestidor de la villa luego de perder la competencia.

Acompañada siempre por Adrián, Nuja se detuvo en un pasillo para dirigirse a una de las cámaras y pedir los votos.

“Ahora sí necesitamos su ayuda al Team Noche, Aldo, Abelito, todos los de Noche, ayuden a su papucho”.

El team Noche es el grupo que se formó en La casa de los famosos del año pasado, cuando Alexis Ayala lideró al grupo de Aldo, Abelito, Mar Contreras y Adrián di Monte.

En ese grupo, que se hizo llamar “La manada”, Adrián era conocido como “el Papucho”.