La mamá de Gala Montes explotó contra Poncho de Nigris tras críticas por entrevista con Adrián Marcelo: ‘Mugrosos’

La entrevista de Adrián Marcelo con la mamá de Gala Montes despertó gran expectativa desde el primer momento en que se anunció, y al mismo tiempo, causó molestia en diversos personajes del medio. Uno de los principales detractores de esta reunión fue Poncho de Nigris, quien juzgó este proyecto y puso en duda su papel en la crianza de la actriz, señalamientos que la señora Crista Montes no dejó pasar por alto y le respondió al influencer con una fuerte declaración que dejó más que clara su postura.

La madre Gala Montes enfrentó a Poncho de Nigris y hasta se lanzó contra sus hijos

A través de un post hecho en su cuenta de Instagram, Crista Montes reaccionó a las palabras de Alfonso de Nigris, que se sumó a la lista de personas que rechazaron su reunión con Adrián Marcelo. Y es que cabe recordar, la mamá de Gala Montes aceptó tener una entrevista con el regiomontano a cambio de una jugosa suma de dinero, acto que ha sido catalogado como una traición para la actriz.

“A mí no me faltes al respeto. Puedes opinar lo que quieras, yo no me meto contigo, pero mugrosos tus hijos. Yo no te tengo miedo chamaquito cagu*ngu*. Refiérete así a tu familia y a mí háblame de usted, que yo a ti ni te conozco”, expresó la señora, que hace apenas unos días, también protagonizó una acalorada discusión con Joanna Vega-Biestro por la misma razón.

La señora Crista Montes le respondió furiosa a Poncho de Nigris Instagram

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre Crista Montes?

La furiosa respuesta que dio la madre de Gala Montes en contra de Poncho de Nigris sería una consecuencia al post que subió a su cuenta de X (antes Twitter), cuando expresó su desagrado por la reunión que tuvo con una persona que tiene problemas con su hija, mismos que comenzaron desde que coincidieron en La Casa de los Famosos México.

“Lo que hizo la mamá de Gala Montes al dar la entrevista, es lo peor que le puede hacer un padre o una madre a un hijo. Es el dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás. La señora mugrosa se prestó a eso por mi*rda y por dinero. Eso no se le hace a un hijo”, expresó el también empresario, que de igual manera le advirtió a Adrián Marcelo que no se atreviera a replicar esta estrategia con doña Lety, su madre.

Hasta el momento, Poncho de Nigris no ha reaccionado a los dichos de Crista Montes, ni se ha referido respecto al momento en el que la señora se dirigió a sus cuatro hijos para llamarlos “mugrosos”.