Famosos

La historia detrás de la pelea de Eleazar Gómez y César Doroteo en La Granja VIP

“A mi la comunidad me ama”, gritó varias veces Eleazar Gómez

Noviembre 22, 2025 • 
Alejandro Flores
eleazar gomez cesar doroteo.jpg

Eleazar Gómez explotó

Instagram

“Eres un hipócrita y un mentiroso”, le gritó varias veces Eleazar Gómez a César Doroteo la madrugada de este sábado, durante la fiesta de los viernes en La Granja VIP.

César Doroteo estaba en la zona de baños platicando con Sergio Mayer Mori acerca de las nominaciones cuando de repente se escucharon los gritos de Eleazar.
Aunque al principio lo que gritaban eran generalidades en torno a que se sentía como el eterno nominado pero siempre regresa gracias al voto del público, después se acerca hasta César Doroteo para advertirle que está jugando sucio.

“No me toques”, le dijo César en un momento en el que la euforia de Eleazar lo llevo a querer tomarlo del hombro.

¿Por qué se pelearon César Doroteo y Eleazar Gómez?

Minutos antes del altercado se había llevado a cabo, como cada viernes “La Doble Traición”, dinámica en la que uno de los nominados es salvado pero a cambio, debe nombrar a alguien para que ocupe su lugar.

Lo que pasó es que Eleazar Gómez traicionó a César Doroteo, es decir, que lo nominó.
Eso generó la discusión en la que el actor y cantante insistió durante 5 minutos en decirle hipócrita y mentiroso al influencer. Además, sus argumentos derivaron luego hacia “la comunidad”.

“A mí siempre me ha apoyado la comunidad, yo los representó; tú no representas a nadie”, le gritó a César Doroteo al referirse a la comunidad LGBT.

El influencer es abiertamente gay, tiene novio desde hace una década: Emmanuel, un gamer profesional.
Por eso Eleazar le gritó constantemente que no representaba a nadie, a lo que César Doroteo simplemente le contestó: “Yo nunca he dicho que representó a alguien”.

Lo que hay detrás de la discusión de Eleazar y Teo

Sin embargo, ese argumento de Eleazar es lo que hay detrás de su enojo en contra de Doroteo. Desde los primeros días de La Granja, el cantante ha echado a andar varias estrategias para nominar y eliminar al influencer.
TE RECOMENDAMOS: Los provocadores festejos de Eleazar Gómez cada que se salva en La Granja VIP
En una de las conversaciones que quedaron grabados en las rondas de nominación, Gómez dijo: “Lo que pasa es que lo protegen por que es el único que es... (gay)”.
Aunque él no mencionó la palabra fue evidente que se refería su orientación.

Eleazar Gómez La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
