La hermana de Julián Figueroa se lanzó contra el padre de Imelda Garza: aseguró que su nieto le tiene miedo

El proceso legal que actualmente tiene confrontadas a Maribel Guardia e Imelda Garza por la custodia de José Julián continúa, y conforme pasan los días, van saliendo a la luz nuevas versiones de lo que pasaba realmente en esta relación familiar. En esta ocasión, la encargada de pronunciarse ante la situación fue Marcelia Figueroa, una de las hermanas de Julián Figueroa, que se atrevió a hablar acerca de lo que está pasando con el padre de su excuñada y cuestionó la sinceridad de sus palabras.

La hermana de Julián Figueroa explotó contra Imelda Garza y su padre

Durante una reciente conversación con Javier Ceriani, Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastian, rompió el silencio acerca de la situación por la que atraviesa su sobrino. Como parte de su pronunciamiento, la hermana de Julián Figueroa se refirió a los mensajes que lanzó Tito Frank, el padre de Imelda Garza, al que acusó directamente de estar mintiendo, asegurando incluso que José Julián, lejos de sentir cariño por él al ser abuelo materno, en realidad sentía miedo al tenerlo cerca.

“El comunicado del papá de Imelda está lleno de mentiras. A mí me consta, así como te conté que el niño ha llegado oliendo a marihuana. Algunos fines de semana, Imelda, con el afán de tener esta cercanía, que ni ella tuvo con su padre, porque fue hace poco que reapareció en su vida, y pretende que el niño tenga esta cercanía con el abuelo”, expresó la joven cantante, evidenciando que le parece ilógico que la viuda de su hermano esté tan empeñada en dar una imagen de familia unida cuando la realidad es completamente distinta.

Asimismo, explicó que las veces que el menor llegó a convivir con Tito Frank, fue porque Garza Tuñón se lo llevaba a su casa, para luego simplemente dejarlo ahí y ella poder salir sin preocupaciones, no importándole que este no fuera un ambiente conocido para su hijo. “Algunas veces se lo llevaba y dices tú: ‘bueno, se van a quedar los dos con el abuelo’, pero no era así. Ella se iba, se largaba, seguramente igual de rumba, a la fiesta, quién sabe si con algún novio y dejaba al pobre niño (José Julián) con el abuelo. Con una persona que no conoce realmente, con el que no había tenido contacto alguno”, sentenció notablemente molesta.

Marcelia Figueroa tachó al padre de Imelda Garza por supuestamente mentir en su comunicado contra Maribel Guardia Instagram

Marcelia Figueroa aseguró que José Julián le tiene miedo al padre de Imelda Garza

La revelación más escalofriante de la hija del “poeta del pueblo” llegó cuando mencionó que siempre le dio cierta desconfianza Tito Frank, pues a pesar de que es el papá de Imelda Garza, ella misma atestiguó que a José Julián le hacía sentir temor el tener que irse con él, al grado de que les lloraba para que no lo dejaran irse.

“En otras ocasiones, el señor llegaba los fines de semana directo a casa de Maribel Guardia a llevarse solo al niño. A mí también me tocó ver esto y el niño lloraba y pedía a gritos que no se lo llevaran, que no se quería ir con él. Yo lo escuché, yo lo vi, decía: ‘no, por favor, no quiero, no quiero ir con él, tengo miedo’, a mí todo esto me consta”, apuntó Marcelia Figueroa, sin dar mayores detalles de las razones que estarían detrás de esta extraña actitud y concluyendo así sus dichos respecto al padre de Imelda Garza Tuñón, que a través de redes sociales cuestionó la postura de Maribel Guardia y hasta la culpó del trágico destino que tuvo Julián Figueroa.