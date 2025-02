Hermana de Julián Figueroa asegura que Imelda volvía a casa con “el niño oliendo a marihuana”

Marcelia Figueroa ha revelado que Julián Figueroa, su fallecido hermano, no vivía un cuento de hadas con Imelda Garza Tuñón, a quien acusa de correrlo de su habitación y hasta consumir sustancias frente a su hijo.

Mientras Maribel Guardia cuida a su nieto por 90 días más, surgen nuevos testimonio de personas de su entorno, y es la tía del menor quien revela:

“Ella (Imelda) quiso separarse de Julián pero cuando hizo cuentas y creyó que ella se iba a quedar con la casa y con dinero y al ver que no sería así, dijo ‘me callo y aguanto un poquito más’”.

“Me aterra pensarlo, la fe es lo último que muere, que ocurra un milagro y ella sabe que hay cosas mucho peores de lo que se sabe hasta ahora. Ella no se dejó cuidar, yo diría que debería agradecerlo”, dijo sobre la situación.

Sin embargo, reveló que Imelda habría consumido sustancias frente a su hijo, y recordó, en entrevista con Javier Ceriani, un episodio donde notó que el niño llegó a casa “oliendo a marihuana”.

“A mí me consta, en repetidas ocasiones, estando en casa de Maribel, he tenido oportunidad de ser testigo de muchas cosas. Cuando empezó a llevarse al niño (a reuniones y casas de amigos), cuando regresaban el domingo en la noche me tocó ver que llegaban y el niño oliendo a marihuana, te lo puedo asegurar”.

“Estaba conmigo Maribelita, la sobrina de Maribel y cuando llegaron y lo queríamos abrazar, Imelda nos dijo '¡no, no! lo tengo que bañar”.

“Yo no voy a hablar de nada que no haya sido testigo, si hablo de algo es porque me consta, jamás voy a inventar nada”, sostuvo Marcelia Figueroa.

“Siempre sentí que el niño le estorbaba, es duro y quiero pensar que cualquier madre ama a su hijo, pero haciendo este tipo de cosas... Es una realidad que julián también le estorbaba”.