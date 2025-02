El papá de Imelda Garza apuntó contra Maribel Guardia y reveló un crudo detalle sobre la muerte de Julián Figueroa

Las confrontaciones por la denuncia que Maribel Guardia levantó contra su exnuera cada vez se vuelven mucho más fuertes, involucrando a personajes que han decidido sumarse a la controversia. Es el caso de Tito Frank, el padre de Imelda Garza, quien apareció con el fin de defenderla y abogar para que pueda recuperar a su hijo, situación que lo orilló a hacer escandalosos señalamientos contra la actriz, incluyendo uno acerca de la lamentable muerte de Julián Figueroa.

Tito Frank, el papá de Imelda Garza, expuso un oscuro secreto sobre el infarto de Julián Figueroa

A través de un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, el padre de Imelda Graza Tuñón y abuelo del pequeño José Julián, se pronunció por primera vez respecto a las acusaciones que recaen en su hija, mismas que propiciaron que perdiera (al menos temporalmente) los derechos para el cuidado del menor. En este comunicado, además de cuestionar las intenciones de Maribel Guardia, apuntó también contra la artista, sentenciando que en el pasado fue ella quien descuidó a Julián Figueroa, lo que indirectamente la vuelve responsable de que muriera tan joven.

“Cuando Julián tuvo el infarto que acabó con su vida, porque realmente fue un infarto, pero no porque él fuera débil, sino por aquello que Maribel pagó por ocultar. Todo bajo el pretexto de que así protegía la memoria de su hijo, pero ella, en aquellos últimos instantes, no estuvo ahí. Vivían juntos e increíblemente habían pasado dos días sin que lo viera. Así es como ella piensa que es vivir en familia, aquella vez solo se acordó de él cuando estaba en el teatro, y fue el día que falleció", mencionó el hombre, que hasta hace poco no solía tener apariciones bajo los reflectores debido a que no pertenece al medio del espectáculo.

El papá de Imelda Garza explotó contra Maribel Guardia Instagram

Esto piensa la familia de Imelda Garza sobre las intenciones de Maribel Guardia para internarla en rehabilitación

En otra parte del comunicado, el padre de Imelda Garza se refirió a las declaraciones que Maribel Guardia hizo en días pasados, cuando mencionó que espera saber que la viuda de Julián Figueroa entrará a una clínica para tratar las presuntas adicciones que la acusa de tener. Al respecto, Tito Frank sacó a relucir que esto fue lo mismo que hizo con su difunto hijo, y nuevamente le recriminó las aparentes omisiones que cometió en su rol como madre.

“Comprendo que las únicas soluciones que Maribel propone son las de someter a mi hija en una clínica. Es lógico, todo aquel que tiene un martillo piensa que todos los problemas son clavos, así quería solucionar los problemas de Julián. Nunca se dio cuenta de que internamente estaba quebrado, de que carecía de resiliencia; de niño lo llenó de juguetes, le dio todas las atenciones, excepto las de una madre. Lo dañó psicológicamente y quería que una clínica de rehabilitación solucionara el problema. Obvio que él volvía a recaer en las drogas y el alcoholismo, porque solo era el reflejo de un daño en el interior”, arremetió el abuelo materno de José Julián.