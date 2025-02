Imelda Garza admitió que sí tiene novio y su hijo lo conoce como ‘tío': ¿quién es su misteriosa pareja?

En medio de la disputa legal que actualmente existe entre Maribel Guardia e Imelda Garza, una nueva verdad salió a la luz. Esta vez la encargada de hacerle frente a las especulaciones que existen en torno a su intimidad fue la madre de José Julián, quien finalmente dio a conocer dio a conocer que sí tiene novio y que su hijo ya ha pasado tiempo con él.

Imelda Garza reveló que sí tiene novio y José Julián ya lo conoce

Durante una reciente entrevista concedida a Addis Tuñón, Imelda Garza habló acerca de distintas cuestiones de su vida privada, mismas que de alguna manera se enlazan con la demanda que enfrenta contra Maribel Guardia por la custodia de su hijo. Una de las confesiones que la joven cantante hizo, fue referente a su estatus sentimental, pues finalmente aceptó que tiene novio desde hace tiempo, al grado de que ya habría propiciado la convivencia con el pequeño.

Sin embargo, refirió que únicamente presentó a su pareja con José Julián, pero le dijo que son amigos, de modo que el menor incluso lo conocería como su “tío”. Sobre el porqué de esta decisión, Tuñón explicó que se debe a una cuestión de respeto, puesto que a pesar de que ya llevan seis meses juntos, no considera prudente que se sepa que son pareja. “Yo tengo mucho respeto por él. No soy de darle la mano ni nada, porque él (José Julián) es un niño y yo no voy a permitir que vea eso”, sentenció la viuda de Julián Figueroa, enfrentado así las acusaciones que hizo Maribel Guardia, en las que argumentó que se frecuentaba con distintos hombres y exponía su cercanía cerca de su nieto.

Imelda Garza habló sobre su vida sentimental Instagram

¿Quién es el novio de Imelda Garza?

Durante esta íntima charla con su tía materna, Imelda Garza evitó dar detalles sobre la identidad del hombre con el que habría iniciado una relación tras la muerte de su esposo. Sin embargo, desde hace varios días comenzó a rumorarse acerca de quién es este hombre, aumentando el interés por conocerlo luego de que Axel Paredes, un supuesto amigo de Julián Figueroa, contó durante una conversación con Javier Ceriani que el novio de Imelda sería alguien llamado Fernando Gamboa, que a su vez también formó parte del círculo de amigos del hijo de Maribel Guardia.