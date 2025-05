Alex Bisogno confirmó que fue estafado en medio del pleito por la herencia de Daniel Bisogno: VIDEO

Luego de que el hermano de Daniel Bisogno se colocara en el centro de la polémica por la publicación de un explosivo comunicado en el que denunció que su familia desconocía el paradero de las cenizas del “Muñe”, al tiempo que aceptó un distanciamiento con Cristina Riva Palacio, el exconductor de “Al Extremo” volvió a llamar la atención de los internautas... pero en esta ocasión por un motivo diferente.

Aunque Alex B. no dijo nada de forma directa, el conductor de televisión sí le expresó su apoyo al actor costarricense Gary Centeno de una manera totalmente clara... ¡ambos están unidos por una “chuecura” que presuntamente les hizo el agente Artur Vázquez!

TE RECOMENDAMOS:

¿Qué se sabe de la presunta estafa en contra de Alex Bisogno?

Como te comentamos, Alex Bisogno no se pronunció de forma directa acerca de la estafa que cometieron en su contra: eso sí, replicó en su Instagram un video publicado por el actor Gary Centeno en el que quedó exhibido el modus operandi de Artur Vázquez, quien también trabajó en “Al Extremo”.

“Vengo a pedir su apoyo porque he sido estafado por una persona que se llama Artur Vázquez que tiene una agencia que se llama ‘Vázquez Agencia’, pero ahora, por alguna razón, la cambió a ‘Ava Media’. Este tipo es un estafador”, advirtió Gary.

Vamos a contar una historia.@GaryCenteno25 decidió romper el silencio y denuncia públicamente al embustero de Arthur Vázquez.

Un tipo que lo desfalcó a él y a varias celebridades. ¿Qué sucedió?

Escuchen su testimonio. @vayavayatv @gabo_cuevas @Flor_Rubio @lacomadritaof_… pic.twitter.com/V7F6FOJXjY — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) May 6, 2025

A decir del actor, fue contratado por la agencia de Vázquez para un evento y, a ocho meses de que esto ocurrió, no ha recibido un solo centavo de la paga que le prometieron; por ello, tomó la decisión de ventilar públicamente la situación.

“Confié en él. Me hizo ir a tres reuniones, gastar gasolina y pues yo trato de ser muy profesional en mi trabajo. Yo nunca fallé, siempre estuve al pie de la letra. El evento estuvo súper cansado y les cuento que después de 8 meses no me ha pagado”, expresó Centeno.

Así respaldó Alex Bisogno a Gary Centeno en su denuncia por estafa. INSTAGRAM

Alex Bisogno, por su parte, replicó el video a través de su cuenta de Instagram y escribió una lapidaria frase: “Estamos en el mismo barco”... esto, por cierto, confirmaría lo dicho por Gabo Cuevas en el programa de Flor Rubio hace unos meses: a continuación, más detalles.

¿Qué se sabe de las denuncias contra Artur Vázquez?

A inicios de abril del 2025, el periodista Gabo Cuevas reveló para “Dulce y Picosito” que varias figuras del mundo del espectáculo alistaban una demanda colectiva en contra de Artur Vázquez y su agencia ya que, al igual que le pasó a Gary Centeno, los contrataron para eventos pero nunca les pagaron.

“Me busca Gary Centeno y me dice: ‘Estoy muy sacado de onda porque esta persona no me está pagando. Me debe 30 mil pesos’ (…) Alex Bisogno, Carlos Guerrero, Agustín Argüello, Anette Michel, Anette Cuburu… todos ellos le están cobrando a este chico porque les debe más de 200 y tantos mil pesos”, explicó Gabo ante Flor Rubio.