Famosos

Yolanda Andrade se reúne con Luz María Zetina, quien quiso quedarse con su puesto en Montse y Joe

La reunión (en la que estuvieron otras cuatro integrantes de “Netas divinas”) demostró que Yolanda y Luz María tienen una amistad sólida.

Enero 23, 2026 • 
Alejandro Flores
Al centro, abajo: Yolanda Andrade (de lentes) y Luz María Zetina a su derecha

“Yo estoy diciendo que no hay ninguna falsedad en lo que se dijo. Sí hablé, sí busqué a Montserrat y sí toqué esa puerta”.

Luz María Zetina confesó así lo que comenzó como un rumor y por lo cual fue severamente criticada ya que sucedió mientras Yolanda enfrentaba una de sus crisis más duras en su salud.
Cuando Yolanda Andrade pudo volver al programa, en noviembre de 2025, Monsterrat Oliver hizo alusión a la petición de Luz María y aseguró que el lugar de Yolanda nunca será ocupado por alguien más.

“Nosotros siempre supimos que ibas a regresar y te esperamos el tiempo que sea necesario”.

Luz María Zetina y Yolanda Andrade, de hecho, compartieron programa en Unicable, ya que formaron parte del elenco original de “Netas divinas”, junto con Gloria Calzada e Isabel Lascurain.

Así fue el reencuentro de Yolanda Andrade

De modo que por encima de la anécdota de haber querido ocupar su lugar, Luz María Zetina tiene una larga relación de amistad con Yolanda.
Y fue la propia Andrade la que tomó la iniciativa para reunirse no solamente con ella, también con Isabel, Gloria y otras dos famosas que se integraron años más tarde al programa: Consuelo Duval y Alessandra Rosaldo.

Juntas hicieron un video en el que aparecen riendo a carcajadas mientras que Yolanda hacer bromas sobre el reencuentro y los años que han pasado desde que se dejaron de frecuentar hace una década, cuando el programa tuvo un cambio absoluto de conductoras.
Isabel Lascurain publicó un segundo video en el que escribió:

“Que tarde más hermosa vivimos ayer. Nos juntamos Las Netas después de 4 años, estuvimos felices, hubo risas, recuerdos, lágrimas, abrazos y mucho, mucho amor. Estos son los momentos que bendigo con toda el alma, tenernos cerca, abrazar a Yolanda y verla tan bien. Está amistad es una historia de amor preciosa”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
