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Hijo de Mayrín Villanueva recuerda, con la VOZ ENTRECORTADA, cómo Eduardo Santamarina le presentó a sus hijos

Sebastián Poza narró cómo fue el día en el que conoció a sus hermanastros, hijos de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral.

Marzo 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Sebastián Poza recordó cuando conoció a su hermanos Roberto y Eduardo Santamarina.

Getty Images/Instagram

“Voy a tener hermanos”.

El hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, Sebastián tuvo un reciente encuentro con la prensa y frente a reporteros se conmovió al recordar cómo hace años, cuando aún eran unos niños, conoció a los hijos de Eduardo Santamarina, su padrastro.

El actor, quien curiosamente actuará junto a su hermanastro Eduardo Zucchi en ‘El Renacer de Luna’, relató cómo fue la primera vez que vio a los hijos de Santamarina entrar a su casa.

Poza expresó que recuerda perfectamente el momento en el que conoció a José Eduardo y Roberto Miguel y lo primero que pensó fue que ya tenía “hermanos”.

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“De hecho me acuerdo bastante bien de cómo entraron ellos dos atrás de su papá, yo tengo muy bien la imagen, yo estaba en el barandal de mi casa y están las escaleras hacia abajo y justo me acuerdo de Lalo subiendo, todo grandote, porque estaba en su época de pinc*e mama*o, y aquí venían estos dos atrás de él”, comentó con una sonrisa y voz entrecortada.

El hijo de Villanueva confesó que al ver a los hijos de Santamarina en su casa por primera vez, descubrió que ya tenía nuevos hermanos, situación que lo llenó de mucha emoción.

“Bien bonitos y yo ‘no mam*s, voy a tener hermanos”, indicó un conmovido Sebastián.

La historia de amor comenzó en 2007 tras compartir sets en la telenovela ‘Yo amo a Juan Querendón’. Eduardo y Mayrín se casaron en 2009 y ya esperaban a su hija Julia.

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En tanto, la actriz ya era mamá de Romina y Sebastián, mientras que Eduardo ya tenía a Eduardo y a Roberto.

Conformando una gran familia, y tras 17 años juntos, Villanueva y Santamarina conviven con los hijos de ambos como suyos. Además, ya todos mayores, Romina, de 25, Sebastián, de 22, y los gemelos Eduardo y Roberto, de 25, ya comenzaron su carrera como actores, salvo éste último quien sigue en su formación como ingeniero físico en Estados Unidos.

Por su parte, la pequeña de la familia, Julia, tiene 16 años.

Sebastián Poza Eduardo Santamarina Hijos Eduardo Santamarina Eduardo Zucchi
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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