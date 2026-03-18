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Hollywood

Quejas por concierto de Christina Aguilera en CDMX: La tachan de “migajera” por cantar UNA HORA

La estrella de la música complació a sus fans, pero otros salieron decepcionados.

Marzo 18, 2026 • 
MrPepe Rivero
christina-aguilera--.jpg

Christina Aguilera

Getty Images

Christina Aguilera se presentó con concierto el 17 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes. Había expectativa porque desde hace varios años no cantaba en solitario, sino en festivales.

Sin embargo, la experiencia se tornó agridulce porque muchos fans se quedaron con ganas de más. Y es que hay otras artistas que cantan una hora y media, dos horas, o casi hasta tres. Pero Christina Aguilera cantó una hora.

El periodista Juan Carlos García de diario Reforma anotó:

“Christina Aguilera es hasta hoy, la reina de las migajeras: canciones recortadas a dos minutos, apoyada siempre de las coristas y abusando de las notas altas y sobre todo, diciendo ‘Nuevo México’”.

En redes sociales como TikTok ya hay testimonios de personas que asistieron al concierto, que se quejan porque tardaron más tiempo en llegar, que lo que duró el show. Incluso se encontraron con el mismo tráfico de hora pico en torno al recinto.

Vendedores ambulantes incluso se mofaron de la situación para vender sus productos, resaltando que Aguilera solo cantó una hora.

@marle_gcia

saliendo de Christina Aguilera... decepcionados estamos ... 😢 #xtina #christinaaguilera #concert #parati #fyp

♬ sonido original - Luz Ü
@anel.moraa

#viral #xtina #conciertocdmx

♬ sonido original - anel.moraa
@alesso.viera

No sé si llorar por los $4,750… o agradecerle a Christina Aguilera por esa nota 😮‍💨 #xtina #christinaaguilera #duro1hora #triste @Christina Aguilera

♬ sonido original - Alesso Viera

Christina Aguilera concierto
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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