Quejas por concierto de Christina Aguilera en CDMX: La tachan de “migajera” por cantar UNA HORA

Christina Aguilera se presentó con concierto el 17 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes. Había expectativa porque desde hace varios años no cantaba en solitario, sino en festivales.

Sin embargo, la experiencia se tornó agridulce porque muchos fans se quedaron con ganas de más. Y es que hay otras artistas que cantan una hora y media, dos horas, o casi hasta tres. Pero Christina Aguilera cantó una hora.

El periodista Juan Carlos García de diario Reforma anotó:

“Christina Aguilera es hasta hoy, la reina de las migajeras: canciones recortadas a dos minutos, apoyada siempre de las coristas y abusando de las notas altas y sobre todo, diciendo ‘Nuevo México’”.

Christina Aguilera es hasta hoy, la reina de las migajeras:

canciones recortadas a dos minutos, apoyada siempre de las coristas y abusando de las notas altas y sobre todo, diciendo 'Nuevo México'. — Juan Carlos García (@juagarci) March 18, 2026

En redes sociales como TikTok ya hay testimonios de personas que asistieron al concierto, que se quejan porque tardaron más tiempo en llegar, que lo que duró el show. Incluso se encontraron con el mismo tráfico de hora pico en torno al recinto.

Vendedores ambulantes incluso se mofaron de la situación para vender sus productos, resaltando que Aguilera solo cantó una hora.