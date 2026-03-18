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Concierto de Banda MS provoca ESTAMPIDA humana: más de 120 mil personas querían entrar

Tras rebasar las vallas metálicas, los asistentes al evento comenzaron a empujarse y enojarse.

Marzo 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Banda-MS.jpg

Un concierto de la Banda MS en Ensenada se salió de control.

Instagram

“Contentos y agradecidos con la gente de nuestro público de Ensenada y todo Baja California que nos entregó todo esta noche…”.

Fue el pasado fin de semana, en el cierre del Carnaval de Ensenada 2026, cuando un concierto de la Banda MS se salió de control y encendió las alarmas ante la presencia de miles de fanáticos que se dieron cita en el lugar.

Otras agrupaciones también se presentaron en Playa Hermosa, en Baja California, sin embargo, ninguna generó una estampida humana tras convocar a unas 120 mil personas.

Familias completas, grupos de amigos y turistas se reunieron para cerrar el carnaval con los temas de la agrupación originaria de Sinaloa, sin embargo, el cruce de Guaymas y el bulevar Costero fuer cerrado ante el peligro de tantas personas convocadas.

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Tras rebasar las vallas metálicas, los asistentes al evento comenzaron a empujarse y enojarse, provocando un ingreso desordenado mientras que varios miles permanecían a los alrededores esperando poder acercarse al área del concierto.

Los gritos, la presión de la multitud y la caída de las estructuras generaron momentos de miedo entre los asistentes, y es que según lo que se puede ver en videos que ya circulan en redes sociales, por instantes, la situación parecía salirse de control.

@abrilcouttolenc

Carnaval Ensenada 2026 🎭🥁🎺 #carnaval2026 #bandams #Ensenada #disturbios #concierto

♬ sonido original - Abril Couttolenc

Ante la amenaza latente, elementos de seguridad decidieron ir limitando el acceso y permitirlo de forma controlada, esto con el objetivo de proteger a las personas y evitar enfrentamientos o posibles lesionados, según informaron las autoridades.

De esta forma y después del clima de tensión, más de 120 mil personas disfrutaron del concierto de la Banda MS y entre un saldo blanco reportado.

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@gilbertolopezsanc8

#carnaval de Ensenada! #Banda M S. 15 /3/2026.

♬ sonido original - Gilbert. com
“Nos vamos de Ensenada contentos y agradecidos con la gente de nuestro público de Ensenada y de todo Baja California que nos entregó todo esta noch, con un gran cariño de la gente en el corazón y con la emoción y con la expectativa de volver pronto, muy pronto, se escucha al inicio del video que la banda publicó en su cuenta de Instagram.

Banda MS
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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