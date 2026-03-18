Concierto de Banda MS provoca ESTAMPIDA humana: más de 120 mil personas querían entrar

“Contentos y agradecidos con la gente de nuestro público de Ensenada y todo Baja California que nos entregó todo esta noche…”.

Fue el pasado fin de semana, en el cierre del Carnaval de Ensenada 2026, cuando un concierto de la Banda MS se salió de control y encendió las alarmas ante la presencia de miles de fanáticos que se dieron cita en el lugar.

Otras agrupaciones también se presentaron en Playa Hermosa, en Baja California, sin embargo, ninguna generó una estampida humana tras convocar a unas 120 mil personas.

Familias completas, grupos de amigos y turistas se reunieron para cerrar el carnaval con los temas de la agrupación originaria de Sinaloa, sin embargo, el cruce de Guaymas y el bulevar Costero fuer cerrado ante el peligro de tantas personas convocadas.

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Tras rebasar las vallas metálicas, los asistentes al evento comenzaron a empujarse y enojarse, provocando un ingreso desordenado mientras que varios miles permanecían a los alrededores esperando poder acercarse al área del concierto.

Los gritos, la presión de la multitud y la caída de las estructuras generaron momentos de miedo entre los asistentes, y es que según lo que se puede ver en videos que ya circulan en redes sociales, por instantes, la situación parecía salirse de control.

Ante la amenaza latente, elementos de seguridad decidieron ir limitando el acceso y permitirlo de forma controlada, esto con el objetivo de proteger a las personas y evitar enfrentamientos o posibles lesionados, según informaron las autoridades.

De esta forma y después del clima de tensión, más de 120 mil personas disfrutaron del concierto de la Banda MS y entre un saldo blanco reportado.

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