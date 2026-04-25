José Ramón Fernández tiene dos fotos que destruirían la carrera y la familia de David Faitelson

La guerra entre David Faitelson y José Ramón Fernández ha subido de tono y ahora involucra un delito.

Los periodistas deportivos se consideran mutuamente amigos en lo personal y alumno-maestro en su relación de trabajo. No obstante, su vínculo se comenzó a romper cuando David decidió dejar ESPN (donde trabajaba junto a Joserra) para contratarse con Televisa.

José Ramón siempre se ha considerado un “enemigo” de Televisa, no sólo en el terreno deportivo, sino incluso como una especie de afrenta personal.

Mientras estuvo en Imevisión y en TV Azteca, Fernández siempre fue un crítico puntilloso en contra de la televisora, sus ejecutivos, sus programas y sus periodistas.

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Y en esa cruzada, David Faitelson siempre lo acompañó como un escudero fiel que replicaba sus críticas.

¿De qué delito acusa José Ramón Fernández a David Faielson?

Cuando David se fue a Televisa, Joserra lo consideró un traidor y así lo dijo públicamente. Entonces Faitelson reviró con una acusación dura contra su ex maestro al asegurar que padecía de una adicción a las drogas.

Ahora es el turno de José Ramón, quien publicó un libro de memorias en el que dedica media página a narrar un hecho en el que presuntamente su ex alumno habría cometido un abuso sexual en contra de una reportera y artista que colaboraba para un programa llamado La Polaka.

Escribió Joserra en su libro:

“En una ocasión Faitelson tocó de manera inapropiada a la chica. Quienes estuvieron presentes me contaron que el propio Faitelson ordenó cerrar las puertas de aquella oficina para que lo sucedido no trascendiera, pero él no contaba con que quedarían pruebas gráficas de ese momento bochornoso”

Las fotos que destruirían a Faitelson

En su narración, José Ramón asegura que el capítulo de esa escena lo conoció él días después y de manera azarosa.

“Cierta mañana cuando salí a recoger los periódicos y la correspondencia, encontré un sobre que tenía la leyenda escrita máquina: “Señor José Ramón Fernández, le envió estas dos fotos"".

Fernández no revela lo que se ve en las fotos pero lo describe de manera muy general y con suficiente detalle como para acusar a su ex alumno de haber cometido un abuso.

Dice, sin embargo, que jamás la mostrará.

“Una imagen está borrosa y está tomada de lejos pero la segunda es más nítida y se puede apreciar perfectamente el abuso. Son fotografías lamentables, muy sucias, que nunca daré a conocer y jamás utilizaré para destrozar familias”.

La identidad de la mujer no se menciona en el libro pero la descripción de José Ramón indicaría que es La Congelada de Uva, Rocío Bolíver, una performancera reconocida por sus propuestas libertaria y provocadora.