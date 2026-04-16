La conexión secreta de Sergio Sendel con María Félix que nadie recuerda; ¿eran parientes?

La referencia más cercana a la relación entre Sergio Sendel y María Félix es que la abuela del actor, Rebeca Iturbide actuó con ella en la película “Doña Diabla”.

Pero la verdad es que Sendel y la Doña son mucho más cercanos y su relación se da a través de un vínculo familiar del que poco se conoce.

Afortunadamente, en la revista TVyNovelas de la segunda semana de enero de 1998 el propio actor dejó testimonio de ese parentesco... porque sí, en efecto, son parientes.

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La historia familiar de Sendel y María Félix

Sergio Sendel nació en el Distrito Federal bajo el signo de escorpión. Es hijo de Ramón Santaella, administrador retirado y de Elsa Sendel ama de casa y de quien tomó el apellido para formar su nombre artístico.

Sus hermanos son Alejandro, Arturo, Elsa y Bernardo.

En aquel número de TVyNovelas de 1998, contó con total honestidad la razón de su vocación hacia la televisión.

“Me hice actor por vocación y por la necesidad de tener dinero. Gracias a Dios tengo resultados constantes en mi carrera”.

Hablo también de lo importante que fue el apoyo de su familia para avanzar en su carrera y en ese hilo de ideas fue que reveló su parentesco con María Félix.

“Tengo familiares que fueron del medio artístico. La prima hermana de la mamá de mi papá es la actriz María Félix”.

Es decir, que su otra abuela, además de Rebeca Iturbide, era prima hermana de La Doña.

La familia Sendel: sus papás y su hermana Hemeroteca TVyNovelas

El actor reconoce el linaje del apellido Sendel (su tía es Virgina Sendel, locutora y activista por la salud de niños quemados) pero niega que alguna vez haya usado su parentesco con la diva del cine mexicano para abrir puertas en su trayectoria de actor.

“Ella no influyó en mi carrera. Mis rasgos físicos no son muy tiernos y como en las telenovelas se manejan estereotipos he tenido la oportunidad de hacer muchos villanos”, dijo.

Actualmente, esa dinastía suma otro miembro: Graco Sendel, hijo de Sergio y que ha impactado con sus actuaciones en telenovelas como “Doménica Montero”.