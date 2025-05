Karol Sevilla le mandó un contundente mensaje a Ángela Aguilar tras bromear sobre ella: ‘Sé lo que dije’

La controversia respecto a Karol Sevilla y Ángela Aguilar se mantuvo fuerte en estos últimos días debido a que no es la primera vez que la actriz de “Soy Luna” hace referencias a la cantante en forma de burla y, de hecho, todo apunta a que continuará haciéndolo porque aseguró que no sólo ella piensa eso, ¡sino todo México!

Fiel a su estilo, Karol Sevilla adelantó que se mantendrá firme en sus opiniones sobre Ángela Aguilar, al tiempo que se mostró dispuesta a asumir las consecuencias que esto pudiera acarrearle... ¡entérate de todo!

¿Qué mensaje le envió Karol Sevilla a Ángela Aguilar?

En un reciente encuentro con medios de comunicación dado a conocer en el programa “Venga la Alegría” hace apenas unas horas, Karol Sevilla dejó en claro que sus comentarios no tuvieron la intención de faltarle al respeto a Ángela Aguilar y hasta le ofreció disculpas en caso de que ella se hubiera sentido ofendida.

“Nunca lo dije con una cosa de faltarle y, si lo hice, de verdad, le pido disculpas, si está viendo esto, soy mujer, la verdad... lo hice como cosa de broma, tal vez no le gustó y está perfecto”, declaró.

Por otro lado, Karol reiteró que ella no se arrepiente de sus burlas a la hija menor de Pepe Aguilar ya que el humor negro es parte de su personalidad y siempre ha sido así, tanto en su vida personal como profesional.

“Me siento feliz, o sea, no me arrepiento, yo sé lo que dije y encaro lo que dije, no me arrepiento absolutamente (…) es que no sólo lo pienso yo, lo piensa todo México”, concluyó.

Hasta ahora, no hay señales contundentes que confirmen si hubo una molestia por parte de Ángela Aguilar, lo que sí quedó claro es que Karol Sevilla ya tomó una postura y, al parecer, es muy difícil que cambie de idea.

¿Cuáles fueron las burlas de Karol Sevilla sobre Ángela Aguilar que se viralizaron?

Los comentarios a los que se refirió Karol Sevilla en su último encuentro con medios de comunicación están relacionados con unas explosivas declaraciones que la famosa emitió en marzo pasado.

En aquella ocasión, Karol Sevilla se refirió a unas fotos promocionales de Mario Bautista para su nuevo disco que fueron confundidas con un anuncio de embarazo y aprovechó la ocasión para lanzarle algunas indirectas a Ángela:

“Pensé que iba a ser tía... ah no, me van a demandar. Le mandé mensaje (a Mario Bautista), le dije ‘me la creí’, todos nos la creímos, ojalá que un día se dé. Le puse ‘fan de su relación’... Ya no hay que decir esas cosas, me va a demandar su tía (Ángela Aguilar)”, dijo Karol entre risas.