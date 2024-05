La contundente respuesta de Karol Sevilla a quienes la criticaron por su pérdida de peso: “Reflejan su inseguridad”

A sus 24 años, Karol Sevilla ha logrado forjar una sólida carrera como cantante y actriz, misma que inició cuando aún era muy pequeña y soñaba con convertirse en una estrella. Aunque a lo largo de su trayectoria ha aprendido a lidiar con los comentarios malintencionados y las críticas en su contra, hacerlo no siempre le resulta sencillo, especialmente cuando es su físico el blanco de ataques.

Por esta razón, es que ha decidido no quedarse callada ante estos episodios de violencia virtual, demostrando así la fortaleza que lleva dentro y la determinación que le ayudan a mantener los pies sobre la tierra. Tal como hizo recientemente luego de que se desataran las reacciones por su cambio de imagen.

Karol Sevilla se defendió de las críticas y señalamientos por la transformación de su apariencia

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Karol Sevilla hizo frente a los señalamientos que han surgido en su contra por presuntamente haberse sometido a un procedimiento estético para perder peso.

“He visto muchos comentarios en donde dicen que cómo bajé de peso tan rápido, algunos piensan que me operé y creen que pasé por algún proceso”, dijo la artista mexicana, haciendo referencia a las aseveraciones de que recurrió a alguna cirugía para transformar su figura.

De forma contundente, Karol negó que esto fuera cierto, no obstante, dejó muy claro que, de haber sido así, no tendría problema en hablar abiertamente del tema, incluso considerando que no tiene que dar explicaciones sobre lo que hace con su cuerpo.

Asimismo, explicó que si se ve distinta, es únicamente porque actualmente lleva un estilo de vida sumamente acelerado, por lo que en todo momento se mantiene en movimiento y se ha reflejado en sus medidas. “El único proceso que hice fue cuidarme, comer mejor y hacer ejercicio. Estoy bajando de peso porque diario estoy bailando, pero aparte si me hubiera hecho algo no tendría pena en decirlo, porque no es nada malo”, expresó.

Karol Sevila aseguró que ella se siente cómoda con su cuerpo y eso es lo único que le importa Instagram

La contundente petición de Karol sobre no opinar acerca de su cuerpo

De la misma manera en que ha hablado respecto a lo incorrecto que considera que es hablar sobre la imagen de otras personas y criticar cuerpos ajenos, Karol expresó que para ella, lo más importante es sentirse cómoda consigo misma.

Por otra parte, invitó a sus seguidores y detractores a no emitir juicios de temas tan personales y delicados como este, ya que nunca se sabe qué tanto pueden afectar a quienes los reciben. “No es mi cuerpo, no opino. Este tipo de comentarios reflejan sus propias inseguridades, no las mías”, finalizó Sevilla, quien en las últimas semanas también ha dado de qué hablar gracias a su relación con Mario Bautista, que pese a que aún es reciente, parece marchar de maravilla y tener a ambos sumamente entusiasmados.