Karol Sevilla se burló de Ángela Aguilar con un ácido comentario sobre su pasado con Christian Nodal

La vida íntima de Ángela Aguilar quedó dramáticamente expuesta desde mediados de 2024, cuando se confirmó su relación con Christian Nodal. Precisamente uno de los tópicos más comentados, fue el hecho de que tiempo atrás, la cantante aseguró que le ilusionaba saber que su ahora esposo tendría un hijo, dándole paso a la famosa frase “voy a ser tía”, misma que fue aprovechada por Karol Sevilla para reírse de toda esta situación.

Karol Sevilla reaccionó a la presunta paternidad de Mario Bautista y hasta se burló de Ángela Aguilar

Durante un reciente encuentro con la prensa, retomado por “Ventaneando”, Karol Sevilla fue cuestionada acerca de los rumores respecto a que Mario Bautista se convertiría en padre. Fue así que la protagonista de “Soy Luna” explicó que antes de que supiera que se trataba de una estrategia publicitaria, sí pensó que era cierto y su reacción habría sido muy similar al comportamiento que tuvo Ángela Aguilar cuando se enteró de que Christian Nodal estaba esperando a su primera hija con Cazzu.

“Pensé que iba a ser tía. Ah, no, no es cierto, me van a demandar. Pero sí, sí le mandé mensaje y le dije: ‘me la creí’, porque todos nos la creímos. Ojalá que un día se le dé. Y le puse: ‘fan de su relación’, bueno ya, no hay que decir esas cosas, porque me va a demandar su tía”, concluyó divertida la cantante.

Karol Sevilla habló de la supuesta paternidad de Mario Bautista y se burló de Ángela Aguilar Instagram, Getty Archivo

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues hubo quienes consideraron de mal gusto que una figura pública se mofara abiertamente de una de sus colegas, especialmente ahora que la familia Aguilar lanzó un comunicado para pedir un alto a la violencia digital del que la intérprete de “Mis amigas las flores” lleva tiempo siendo víctima. Por otra parte, fanáticos de Karol señalaron que se trataba de una simple broma, algo a lo que las celebridades están frecuentemente expuestas.

¿Karol Sevilla y Mario Bautista fueron novios?

La razón por la que la joven actriz fue cuestionada sobre la vida personal del cantante, se debe a que en el pasado se les vinculó sentimentalmente, justo después de que Karol Sevilla terminó su relación con Emilio Osorio. Esto ya que en diversas ocasiones se mostraron sumamente cariñosos en público, lo que de inmediato encendió las alertas de que podrían ser más que amigos.

No así, todo parece indicar que entre ellos las cosas no trascendieron a algo formal, aunque sí seguirían siendo cercanos, ya cada uno rehaciendo sus vidas con sus respectivas parejas. Actualmente, Mario Bautista está saliendo con Karina Paitrova, mientras que Karol Sevilla tiene un romance con el futbolista mexicano Diego Monroy.